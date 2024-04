Prochaine ouverture à Los Angeles du PUMA Studio, où seront élaborés des produits et des campagnes pour le marché américain





Début 2025, la société d'articles de sport PUMA ouvrira dans le quartier d'Hollywood à Los Angeles son PUMA Studio, un espace créatif qui rapprochera ses équipes de conception et de marketing des communautés et des célébrités les plus influentes afin d'inspirer ses produits et ses campagnes destinés au marché américain dont l'importance est stratégique.

La décision d'ouvrir un espace créatif à Los Angeles est une priorité stratégique de PUMA visant à être gagnant aux États-Unis. En puisant dans le riche écosystème de professionnels créatifs et innovants de Los Angeles, le nouveau PUMA Studio jouera un rôle important dans la création de produits et d'activations marketing en résonance avec les consommateurs américains.

« L'ouverture de notre PUMA Studio à Los Angeles est une initiative stratégique importante pour nous, à l'heure où nous souhaitons développer nos activités aux États-Unis », a déclaré Arne Freundt, PDG de PUMA. « Notre nouvelle maison nous permettra d'attirer les meilleurs talents de l'une des villes les plus dynamiques et les plus créatives au monde pour élaborer de grandes propositions de produits pour le marché américain. »

Le PUMA Studio offrira un environnement passionnant qui permettra aux équipes produits, conception et marketing de la Société de donner vie à leurs idées créatives. Il complétera les équipes mondiales et régionales de produits PUMA situées à Somerville (Massachusetts). Le PUMA Studio sera inauguré début 2025 et PUMA a déjà commencé à recruter des talents pour son siège temporaire à Los Angeles.

Grâce au PUMA Studio, PUMA sera également plus proche de certains de ses ambassadeurs les plus importants du monde de la musique et du divertissement. Outre les locaux de design et de création, le PUMA Studio disposera d'un espace spécifique pour les clients VIP qui bénéficieront d'un accès exclusif aux futurs produits PUMA.

PUMA

PUMA, l'une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 21 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

2 avril 2024 à 07:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :