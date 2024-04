AtkinsRéalis obtient à nouveau un contrat avec le ministère des Transports de la Géorgie pour des services d'ingénierie et d'inspection de la construction d'une valeur de 35 millions de dollars US





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX : ATRL), société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été sélectionnée à nouveau par le ministère des Transports de la Géorgie (Georgia DOT) pour fournir des services d'ingénierie et d'inspection de la construction dans le cadre d'un contrat de 35 millions de dollars US. Depuis près de 25 ans, AtkinsRéalis s'associe au Georgia DOT pour fournir des services d'ingénierie et d'inspection de la construction.

« L'attribution d'un troisième contrat consécutif par le Georgia DOT est un appui retentissant pour nos capacités en matière de services professionnels », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Notre expérience de plusieurs décennies auprès de ce client, combinée à nos plans et procédures détaillés de gestion de la qualité, nous permettent d'offrir au Georgia DOT un retour d'une valeur exceptionnelle pour son investissement dans les infrastructures essentielles qui répondront aux besoins changeants de l'État en matière de transport. »

AtkinsRéalis fournira des services de gestion de la construction, d'inspection, d'échantillonnage et d'essai des matériaux et d'administration des contrats dans 17 comtés du district 6 du Georgia DOT, situé dans la partie nord-ouest de l'État. Les travaux exécutés dans le cadre du contrat à prestations et quantités indéterminées permettront aux projets de construction de respecter l'échéancier et les plans du projet. AtkinsRéalis remplira le contrat à partir de son bureau d'Atlanta, en Géorgie, où travaillent environ 350 employés ayant de multiples disciplines professionnelles. Ces employés fourniront des perspectives spécialisées afin de soutenir une gestion et une exécution efficaces du projet.

« C'est avec fierté que nous mettons à disposition du Georgia DOT une équipe soudée et talentueuse qui possède des connaissances, une expertise et une compréhension variées des besoins et des priorités de la région », a déclaré Steve Morriss, président, États-Unis, Amérique latine, et Mines et minéraux chez AtkinsRéalis. « La plupart des membres de notre équipe qui soutiennent ce contrat vivent dans le district, ce qui nous aide à fournir au Georgia DOT des perspectives uniques et à favoriser une véritable équipe et une relation de partenaires de confiance. »

AtkinsRéalis s'est bâti une solide réputation en fournissant des services d'ingénierie et d'inspection de la construction aux ministères des Transports des États de l'Arkansas, du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, de l'Idaho, du Missouri, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l'Oklahoma, du Texas, de Washington et de Porto Rico.

À propos d'AtkinsRéalis??

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe offrant des services professionnels et de gestion de projet, consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, ingénierie et conception, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, de l'exploitation et l'entretien, de la mise hors service et du capital. L'étendue et la profondeur de nos capacités sont offertes à des clients dans des secteurs stratégiques comme les Services d'ingénierie dans des régions clés (Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Asie, Moyen-Orient et Australie), l'Énergie nucléaire et le Capital. Des nouvelles et informations sont accessibles au www.atkinsrealis.com , ou suivez-nous sur LinkedIn .

