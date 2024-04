/R E P R I S E -- Avis aux médias - Trouver ensemble des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre - Grand lancement de la Semaine du manufacturier 2024 de MEQ/





MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient pour une troisième année consécutive sa Semaine du manufacturier, du 2 au 5 avril 2024. Cette semaine offre l'opportunité à plusieurs centaines de jeunes du secondaire de participer à des visites industrielles afin de mettre en lumière des entreprises manufacturières de plusieurs régions du Québec qui brillent par leur excellence et leur innovation.

Au terme de chacune des journées de visites, la présidente-directrice générale de MEQ, madame Véronique Proulx sera disponible pour les entrevues médiatiques.

Programmation de la troisième Semaine du manufacturier

Mardi le 2 avril - Région de Montréal

Lallemand - Montréal

Bombardier - Montréal

Nova Bus - Saint-Eustache

Jeudi le 4 avril - Estrie

GE Aérospatial - Bromont

Prinoth - Granby

Au cours de ces journées, les entreprises accueilleront des écoles secondaires pour faire découvrir le secteur manufacturier et les avenues de carrière qui s'y rattachent. De plus, des établissements de formation postsecondaire (CFP et CÉGEP) seront là pour présenter aux jeunes quelques-uns de leurs programmes de formation en lien avec le manufacturier.

Une table de discussion sur les enjeux et les solutions avec les principaux acteurs manufacturiers de l'Estrie sera tenue le jeudi 4 avril, en après-midi. Les sujets abordés seront, notamment, la main-d'oeuvre, l'énergie, la formation, le virage technologique, la stabilité des infrastructures de transports ainsi que les pressions inflationnistes.

