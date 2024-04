WorkJam annonce un partenariat avec Simms & Associates pour soutenir son expansion en Europe du Sud





MONTRÉAL, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- WorkJam , le premier espace de travail numérique de première ligne au monde, a annoncé qu'il allait s'associer à Simms & Associates , pour redéfinir la gestion de la main-d'oeuvre sur le marché européen, avec une attention particulière sur l'Espagne et le Portugal.

En tant que partenaire mondial établi dans le domaine des solutions de gestion de la main-d'oeuvre, Simms & Associates dispose de l'expertise, de l'expérience et des compétences nécessaires à la mise en oeuvre d'une solution UKG premium pour soutenir l'expansion de WorkJam en Europe du Sud.

Simms & Associates jouera le rôle de revendeur et de partenaire de services pour proposer l'espace de travail numérique de première ligne de WorkJam aux entreprises de la région. Il soutiendra les clients pour une intégration transparente de la solution de gestion de la main-d'oeuvre sur mesure de WorkJam tout en les aidant à mobiliser et à responsabiliser leurs employés face aux défis des secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, des soins de santé et de la fabrication. Ensemble, Simms & Associates et WorkJam souhaitent permettre aux entreprises de libérer tout le potentiel de leur personnel de première ligne, afin de leur donner les moyens de devenir agiles et de cultiver des équipes hautement performantes.

En combinant la communication, la gestion des tâches, la gestion flexible des horaires, l'apprentissage et plus encore dans une seule application, WorkJam a été sélectionné pour rationaliser les opérations de gestion de la main-d'oeuvre de première ligne pour certaines des plus grandes marques mondiales, y compris Hilton et TJX., ainsi qu'un important détaillant de commerces de proximité et de stations-service qui possède plus de 11 000 sites en Europe, un fabricant italien de cosmétiques professionnels opérant dans 23 pays et l'un des plus grands grossistes alimentaires internationaux de la région DACH. Avec l'arrivée de Simms & Associates, et la nomination de Vluent en tant que partenaire de WorkJam en Europe centrale l'année dernière, WorkJam progresse dans son ambition de conquérir le marché européen.

Will Eadie, directeur des revenus, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Simms & Associates en tant que partenaires stratégiques de confiance dans les régions espagnole et portugaise. Leurs prouesses en tant que fournisseur dans le domaine des solutions de gestion de la main-d'oeuvre sont inégalées, et nous sommes convaincus qu'ils pourront soutenir la croissance future de WorkJam.

La solution Workforce Orchestration® de WorkJam représente une formidable opportunité en Europe du Sud. Avec le soutien de Simms & Associates, nous sommes impatients de pénétrer un nouveau marché. »

Amanda Simms, directrice générale de Simms & Associates, a déclaré : « La gestion numérique de la main-d'oeuvre joue un rôle de plus en plus important dans le succès de nombreux secteurs. Notre collaboration avec WorkJam nous permet de fournir une solution holistique qui non seulement rationalise les opérations, mais permet également aux entreprises de libérer tout le potentiel de leur personnel de première ligne.

Nous sommes fiers de participer à l'expansion de WorkJam. »

À propos de WorkJam

WorkJam a été fondée en 2014 pour améliorer la vie des travailleurs de première ligne. En tant que premier espace de travail numérique de première ligne au monde, WorkJam combine la communication, la gestion des tâches, les outils de planification, l'apprentissage et plus encore ? le tout sur une seule application. Il s'agit du seul système complet et unifié conçu pour révolutionner la façon dont les sièges et leur personnel de première ligne travaillent ensemble, en stimulant l'efficacité et la productivité. Disponible dans plus de 45 langues avec des traductions en ligne, l'application aide les organisations à surmonter les barrières linguistiques et à créer un environnement de travail plus inclusif pour tous. WorkJam présente Workforce Orchestration®. En 2023, WorkJam a été nommée dans la liste TIME100 des entreprises les plus influentes qui met en lumière les entreprises qui ont un impact extraordinaire à travers le monde.

À propos de Simms & Associates

Simms & Associates est un partenaire premium d'UKG, qui se distingue par ses compétences inégalées en matière de gestion de la main-d'oeuvre. Nos équipes mondiales certifiées, compétentes dans tous les produits UKG, nous définissent comme une grande entité de conseil et de mise en oeuvre de systèmes. Réputés pour avoir exécuté des projets internationaux d'intégration de logiciels et de systèmes d'entreprise, nous couvrons l'ensemble du spectre des projets - de l'identification des besoins à l'amélioration continue en passant par les services gérés. Avec plus de 20 ans d'expérience à l'international, nos efforts couvrent des pays tels que le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Inde, le Royaume-Uni et l'Europe. En mêlant l'agilité d'une boutique et les prouesses d'une entreprise, nous sommes capables de répondre aux différents besoins des clients, en leur assurant des conseils personnalisés et un soutien indéfectible tout au long du processus.

