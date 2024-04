Déclaration de Prince Castro Ben Leon Khatib : Des huissiers récupèrent des tableaux d'avant-garde russe valant des centaines de millions de dollars à la suite d'ordonnances de la cour de Francfort et de Paris





FRANCFORT, Allemagne, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Des huissiers et des policiers français ont effectué une descente dans les entrepôts d'un expert en art à Paris à la suite d'ordonnances judiciaires émises à Francfort, en Allemagne, et à Paris, en France.

Le coup de filet a mené à la découverte d'un grand nombre de tableaux appartenant à une collection d'oeuvres d'avant-garde russe volés à la famille Khatib. La famille Khatib est une fervente collectionneuse d'art et est fière de posséder de nombreuses oeuvres d'art de calibre mondial de diverses époques. Leur collection de tableaux d'avant-garde russe est l'une des plus grandes du genre et comprend des oeuvres d'artistes célèbres comme Wassily Kandinsky et Kazimir Malevich.

La descente de police de la semaine dernière a fait suite à des opérations similaires menées par des fonctionnaires allemands à Francfort en 2023, où les autorités ont également saisi un grand nombre de tableaux. Les oeuvres d'art saisies, d'une valeur de centaines de millions d'euros, ont initialement été volées en décembre 2019.

Les saisies font partie d'une longue affaire judiciaire à la suite du vol de 1 800 tableaux d'avant-garde russe à Wiesbaden, en Allemagne, en 2019. Bien que les saisies à Paris et à Francfort aient permis de récupérer certaines des oeuvres d'art de grande valeur, il en manque encore beaucoup.

Les auteurs du vol ont été identifiés, mais ils demeurent en liberté et refusent de rendre les tableaux à leur propriétaire. Au lieu de cela, ils vendent les oeuvres par l'intermédiaire de maisons de vente aux enchères à Paris, en Bretagne, à Monaco et en Israël. Les maisons de vente aux enchères en question n'ont pas tenu compte des lettres d'interdiction et ont poursuivi les ventes après avoir été informées que les oeuvres avaient été volées.

Les efforts pour récupérer la collection d'art sont financés par LitFin, un organisme européen de financement de contentieux basé à Prague. Les procédures judiciaires sont menées par le cabinet d'avocats Dentons à Francfort et à Paris.

Un porte-parole de la famille Khatib a déclaré : « Avec l'aide de Dentons et de LitFin, nous suivrons les auteurs des vols partout dans le monde. Nous continuerons à récupérer nos biens et encouragerons quiconque envisage d'acheter des oeuvres d'avant-garde russe à en vérifier soigneusement la provenance et à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un objet volé appartenant à notre famille. »

