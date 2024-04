Baobab Network acquiert Reflector Marketing pour renforcer son soutien aux startups africaines





Baobab Network élargit ses capacités de soutien aux startups pour les entrepreneurs africains en rachetant l'agence de stratégie et de branding sud-africaine Reflector Marketing .

Cette acquisition permet aux sociétés du portefeuille de Baobab de bénéficier de services internes spécialisés en matière de marketing, de branding et de numérique, amplifiant ainsi leur potentiel de réussite et de financement.

Cette décision s'aligne sur l'engagement de Baobab d'investir dans 1 000 startups africaines d'ici 2033.

NAIROBI, Kenya et DURBAN, Afrique du Sud, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Baobab Network (« Baobab »), investisseur et accélérateur qui soutient les entreprises en phase de démarrage à travers l'Afrique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Reflector Marketing, une agence de stratégie et de branding basée en Afrique du Sud.

Fondée en 2022 par Klyne Maharaj, Reflector Marketing s'est imposée comme une agence spécialisée dans le marketing stratégique, le branding et les services numériques adaptés aux besoins des startups. Avec une clientèle diversifiée couvrant les cinq continents, y compris des noms de premier plan comme Jem, Opus et Batelle, Reflector a joué un rôle crucial en aidant les startups à travers un éventail d'industries à affiner leur positionnement et à se développer.

Concernant l'acquisition, Toby Hanington, cofondateur de Baobab, a déclaré que cette décision reflétait les plans ambitieux de Baobab et son engagement à long terme pour investir dans toute l'Afrique.

« Baobab n'a jamais caché sa volonté de devenir le premier investisseur qui soutient les entreprises en phase de démarrage en Afrique. Pour ce faire, nous réfléchissons toujours à la valeur que nous créons pour les fondateurs, en plus de notre investissement en capital. Nous travaillons avec l'équipe de Reflector depuis le début de l'année 2023, et la décision de racheter l'entreprise témoigne du travail qu'elle a déjà accompli avec notre portefeuille. Nous avons des projets de croissance à long terme incroyablement ambitieux et l'arrivée de Klyne et de son équipe les accélérera certainement. »

Klyne Maharaj, fondateur de Reflector Marketing, a exprimé son enthousiasme quant aux synergies entre les deux entités :

« Notre objectif a toujours été d'aider les meilleures startups du monde à se positionner, à conquérir leurs marchés et à lever des capitaux pour stimuler leur croissance. Maintenant que nous sommes intégrés à Baobab, nous sommes ravis de concentrer nos efforts exclusivement sur le soutien aux entrepreneurs en Afrique. Baobab dispose déjà d'une équipe phénoménale qui a eu un impact profond sur l'écosystème du capital-risque en Afrique. Ensemble, nous bâtirons l'équipe la plus puissante de tous les investisseurs qui soutiennent les entreprises en phase de démarrage sur le continent. »

Klyne Maharaj et son équipe élargie rejoindront Baobab ; M. Maharaj assumera le rôle de directeur de l'accélérateur. Cette intégration permettra à Baobab d'offrir un soutien interne complet aux entreprises de son portefeuille, améliorant ainsi leur croissance et leur préparation à l'investissement.

Pour en savoir plus sur Baobab, rendez-vous ici et sur Reflector Marketing, rendez-vous ici .

CONTACT : [email protected]

2 avril 2024 à 02:00

