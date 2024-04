MidOcean Energy, filiale d'EIG, annonce un investissement stratégique de Mitsubishi Corporation





MidOcean Energy (« MidOcean »), une société internationale de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de Mitsubishi Corporation (« Mitsubishi Corp »). L'investissement de Mitsubishi Corp va accélérer la stratégie de MidOcean visant à créer une société intégrée de GNL de haute qualité, diversifiée et globale.

Mitsubishi Corp est actif dans le secteur du GNL depuis plus de 50 ans, avec des investissements dans 12 projets répartis dans huit pays. Ce partenariat souligne l'engagement des deux entreprises en faveur du GNL et de son rôle en tant qu'élément essentiel de la transition énergétique. Mitsubishi Corp vise à développer ses activités pour parvenir à une société neutre en carbone, tout en assumant ses responsabilités en tant que fournisseur d'énergie stable et en répondant aux besoins changeants de ses clients.

Cet investissement renforce la base d'investisseurs de premier ordre de MidOcean et s'appuie sur la dynamique importante de MidOcean depuis son lancement fin 2022. MidOcean a récemment annoncé la clôture de l'acquisition d'un portefeuille de projets GNL australiens auprès de Tokyo Gas.

De la Rey Venter, directeur général de MidOcean Energy, déclare : « Nous sommes ravis que Mitsubishi Corp se joigne à MidOcean Energy en tant qu'investisseur principal. Mitsubishi Corp a été un pionnier de l'industrie mondiale du GNL et a constamment démontré son expertise et sa clairvoyance dans l'identification d'opportunités intéressantes. Cet investissement témoigne de la solidité des fondamentaux du marché du GNL et de la stratégie de MidOcean visant à créer une plateforme de croissance compétitive à long terme dans le domaine du GNL pour ses investisseurs. »

R. Blair Thomas, président-directeur général d'EIG, déclare : « Accueillir un poids lourd de l'industrie tel que Mitsubishi Corp en tant qu'investisseur de référence et partenaire stratégique accélère les progrès de MidOcean dans la création d'une société mondiale de GNL à grande échelle et non diversifiée. Les besoins mondiaux en matière de transition énergétique contribuent à la croissance rapide de la demande mondiale de GNL, et nous sommes impatients de continuer à saisir cette opportunité attrayante et importante aux côtés de nos investisseurs et de nos partenaires. »

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures au niveau mondial, avec 22,9 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2023. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Au cours de ses 41 années d'existence, EIG a engagé plus de 47,1 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 405 projets ou entreprises dans 42 pays sur six continents. EIG compte parmi ses clients un grand nombre de régimes de retraite, de compagnies d'assurance, de fonds de dotation, de fondations et de fonds souverains aux États-Unis, en Asie et en Europe. EIG a son siège à Washington, D.C. et des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy, une société de GNL créée et gérée par EIG, cherche à construire un portefeuille mondial de GNL diversifié, résilient, compétitif en termes de coûts et de carbone. Celui-ci reflète la conviction d'EIG que le GNL est un catalyseur essentiel de la transition énergétique et l'importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique stratégique sur le plan géopolitique. MidOcean Energy est dirigé par De la Rey Venter, un vétéran de l'industrie depuis 26 ans qui a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable mondial du GNL pour Shell Plc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com ou celui de MidOcean Energy à l'adresse www.midoceanenergy.com.

À propos de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corp exploite un large éventail d'activités couvrant plusieurs industries et supervisées par huit groupes d'affaires spécifiques à l'industrie : énergie environnementale, solutions de matériaux, ressources minérales, développement urbain et infrastructures, mobilité, industrie alimentaire, création de vies intelligentes et solutions énergétiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de Mitsubishi Corporation sur www.mitsubishicorp.com/jp/en/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 avril 2024 à 22:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :