Cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancêtre Huang Di dans sa terre natale au cours de l'année Jiachen : Prier pour la prospérité de la Chine et perpétuer la civilisation millénaire





La cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancêtre Huang Di dans sa terre natale durant l'année Jiachen (2024) se tiendra à Xinzheng, Zhengzhou, province du Henan, en Chine centrale, le 11 avril, comme annoncé par le comité d'organisation lors d'une conférence de presse à Beijing le 30 mars.

Cette année marque le 75? anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le cinquième anniversaire de la stratégie nationale pour la protection écologique et le développement du bassin du fleuve Jaune. L'événement devrait jouer un grand rôle dans la promotion de la culture traditionnelle chinoise, renforcer la cohésion des Chinois tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et favoriser la modernisation du Henan.

L'événement est co-parrainé par le gouvernement populaire de la province du Henan, le comité du Henan de la conférence consultative politique du peuple chinois, le bureau des affaires de Taiwan du conseil d'État, la fédération pan-chinoise des Chinois d'outre-mer revenus, la fédération pan-chinoise des compatriotes de Taiwan et l'association pour la culture Yan Huang de Chine, et organisé par le gouvernement populaire de Zhengzhou et le Comité de la CCPPC de Zhengzhou, avec le gouvernement populaire de Xinzheng en tant que co-organisateur.

L'événement, dont le thème est « Prier pour la prospérité de la Chine et perpétuer la civilisation millénaire », comprendra neuf rituels, notamment des présentations concernant le processus et les rituels de la cérémonie commémorative en l'honneur de l'ancêtre Huang Di dans sa terre natale, un patrimoine culturel immatériel national annoncé par le conseil d'État. Le huitième rituel, « Prier pour la Chine », mettra en vedette un dragon chinois de 75 mètres pour célébrer l'anniversaire et inspirer la renaissance nationale.

Afin de préserver la culture de Huang Di, le comité a prévu une série de programmes innovants, notamment des activités cultuelles en ligne utilisant des technologies avancées telles que l'IA, la RV et la RA.

La cérémonie coïncide avec la convention mondiale des entrepreneurs du Henan, le Forum de la culture Huang Di, et la conférence de développement de la médecine traditionnelle chinoise Qi-Huang de Zhengzhou, favorisant ainsi la culture traditionnelle chinoise.

Les participants peuvent visiter la ville natale rénovée de Huang Di à Xinzheng pour découvrir le charme de la civilisation chinoise, notamment un nouveau couloir avec des reliefs décrivant la vie de Huang Di.

Les Chinois du pays et de l'étranger sont invités à visiter la ville natale de Huang Di et à prier pour la prospérité et la paix de la patrie et du monde.

1 avril 2024 à 18:30

