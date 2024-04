INVITATION AUX MÉDIAS - BIXI ET LA VILLE DE MONTRÉAL INVITENT LES MÉDIAS À UNE CONFÉRENCE DE PRESSE CONCERNANT LA PROCHAINE SAISON DU SERVICE DE VÉLOPARTAGE





MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - La responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, ainsi que la présidente par intérim de BIXI Montréal, Sylvia Morin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse pour d'importantes annonces concernant la prochaine saison de vélopartage et le projet pilote BIXI à l'année en cours. Elles seront accompagnées de Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal, de Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs et développement durable à la Ville de Montréal, ainsi que de partenaires du service de vélopartage.

QUAND : Le mardi 2 avril 2024

HEURE : 13 h

OÙ : maison des cyclistes, 1251 Rue Rachel E, Montréal

Les représentants des médias sont invités à confirmer leur présence à l'adresse suivante : [email protected].

