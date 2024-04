Déclaration de l'honorable Dan Vandal à l'occasion du 25e anniversaire de la création du Nunavut





OTTAWA, ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Il y a 25 ans aujourd'hui, le Nunavut a été créé, répondant ainsi à un objectif de longue date des Inuit, qui souhaitaient exercer un plus grand contrôle sur leurs terres et décider de leur avenir.

Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés de tout le Nunavut pour marquer cette étape importante, célébrer l'histoire et le patrimoine uniques des résidents du Nunavut et réfléchir aux importantes contributions culturelles, sociales et économiques qu'ils apportent au Canada et au monde entier.

Depuis sa création le 1er avril 1999, le Nunavut a fait des progrès considérables en matière de gouvernance, d'éducation et de développement économique, tout en conservant et en améliorant ses langues, ses cultures et ses modes de vie uniques. Le Nunavut est un modèle de leadership, d'autonomisation et de collaboration autochtones, qui démontre l'importance et les avantages de la reconnaissance et du respect des droits, de la souveraineté et de l'autodétermination des Autochtones.

Une autre étape importante de l'autodétermination a été franchie en janvier dernier au Nunavut, lorsque le gouvernement du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada ont signé l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut, après avoir travaillé sans relâche pendant de nombreuses années en tant que partenaires pour atteindre l'objectif d'autodétermination pour les Nunavummiut.

Personne ne connaît mieux les fjords, les glaciers et les routes migratoires que les Nunavummiut. Le transfert des responsabilités est la reconnaissance des valeurs et des résultats de la gestion du Nunavut par les Inuit depuis des temps immémoriaux. Grâce à cet accord historique, le Nunavut et les Nunavummiut auront la possibilité de prendre des décisions concernant l'administration des terres et l'exploitation des ressources.

Aujourd'hui, alors que nous célébrons les réalisations des 25 dernières années et que nous réfléchissons aux efforts des générations précédentes, nous nous tournons également vers les 25 prochaines années et au-delà. Tirons parti de ces réussites et poursuivons notre travail de collaboration pour faire progresser la réconciliation et nous appuyer sur nos priorités communes pour soutenir l'autodétermination des Nunavummiut. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

1 avril 2024 à 15:02

