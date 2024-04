Le Club des petits déjeuners salue l'investissement dans un programme national d'alimentation scolaire par le gouvernement du Canada





TORONTO, le 1er avril 2024 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners accueille avec enthousiasme l'annonce historique faite par le gouvernement du Canada aujourd'hui concernant un investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans dans un programme national d'alimentation scolaire. Cette avancée significative marque un tournant dans l'engagement du pays envers le bien-être de tous les enfants et contribuera à rendre la vie des familles canadiennes plus abordables alors que 1 enfant sur 3 est à risque d'aller à l'école le ventre vide.

Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners, ainsi que Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales étaient présents aux côtés de Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Chrystia Freeland, ministre des Finances, Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, lors de l'annonce officielle qui s'est tenue à Toronto. Leur participation à cet événement souligne le rôle important que le Club des petits déjeuners occupe en tant qu'organisme clé en alimentation scolaire à l'échelle nationale.

Depuis sa fondation en 1994, le Club des petits déjeuners a oeuvré sans relâche pour mettre en lumière l'importance d'un petit déjeuner nutritif chaque matin pour tous les enfants. La collaboration étroite du Club avec le gouvernement du Canada et avec ses partenaires publics, communautaires et privés, ainsi que sa contribution continue à l'amélioration de l'accès à une alimentation saine pour les élèves, ont ouvert la voie à cette annonce importante.

« La création d'un programme national d'alimentation scolaire est une avancée majeure pour le bien-être des enfants, surtout après quelques années difficiles en raison de l'inflation et de la pandémie. Nous sommes extrêmement fiers que le gouvernement fédéral ait reconnu l'expertise et le dévouement du Club des petits déjeuners. Cette confiance témoigne de l'impact de notre travail et de notre engagement de longue date à veiller à ce que chaque enfant d'âge scolaire au pays ait accès aux aliments nutritifs essentiels pour réaliser son plein potentiel. Le Canada se donne désormais les moyens pour permettre à chaque jeune de s'épanouir et de transformer ses rêves en réalité?», commente Tommy Kulczyk.

« Après des années de collaboration et de représentations auprès des gouvernements, nous sommes à l'aube d'une transformation importante pour l'avenir de la jeunesse, » déclare Judith Barry. « Sous la houlette de la ministre Jenna Sudds, épaulée par l'engagement de ses prédécesseurs et le soutien important de nos partenaires communautaires, nous franchissons une étape cruciale. Trop longtemps, le Canada a été l'unique pays du G7 sans un programme national d'alimentation scolaire. Il est donc particulièrement réjouissant de constater que le gouvernement a enfin pris la mesure de l'impact considérable qu'un tel programme aura sur le bien-être et l'avenir des enfants et de leurs familles. Aujourd'hui les grands gagnants sont avant tout tous les enfants qui pourront bénéficier d'une alimentation nutritive à l'école. »

Le Club des petits déjeuners travaillera dans les prochaines semaines et mois avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et scolaires, les partenaires autochtones, ainsi que les organismes oeuvrant déjà dans l'alimentation scolaire, à la mise en oeuvre concrète du programme national d'alimentation scolaire.

Échéancier du programme national d'alimentation scolaire

1994 : Fondation du Club des petits déjeuners et mise en place du premier programme de petits déjeuners à l'école Lionel-Groulx à Longueuil (Québec) rejoignant près de 100 enfants. 2006 : Mise en place du premier programme soutenu par le Club hors Québec. 2007 : Mise en place du premier programme soutenu par le Club dans les communautés autochtones (Schefferville, Québec) 2010 : Lancement du 1000e programme soutenu par le Club au Canada, rejoignant plus de 80 000 enfants. 2017 : Tenue, à l'initiative du Club, du 19e Forum global de nutrition des enfants au Canada. Le Club rejoint désormais 203 000 enfants dans plus 1 500 programmes à travers le pays. 2019 : Le gouvernement fédéral évoque pour la première fois un programme national d'alimentation scolaire dans le budget. Le Club rejoint désormais 243 000 enfants dans 1 800 programmes. 2021 : Dans le cadre des élections fédérales, le Parti libéral du Canada inclut la mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire grâce à un financement d'un milliard sur 5 ans comme promesse électorale dans sa plateforme électorale. 2022 : Lancement des consultations sur une Politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles lors d'un événement du Club des petits déjeuners avec Karina Gould, ancienne ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. 2023 : Publication du rapport Ce que nous avons entendu par le gouvernement du Canada au sujet d'une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles et dépôt du projet de loi C-322 concernant l'élaboration d'un cadre national visant l'établissement d'un programme d'alimentation en milieu scolaire. 2024 : Annonce officielle concernant le lancement d'un programme national d'alimentation scolaire. À ce jour, le Club rejoint 420 000 enfants dans 3 000 programmes, dont 45 000 enfants issues des communautés autochtones.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

