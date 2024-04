Avis aux médias - Séance d'information technique et conférence de presse - Six mois après son arrivée au Québec, Northvolt convie les médias à une mise à jour

Northvolt invite les représentants des médias à une séance d'information technique sur le projet Northvolt Six. Six mois après...

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») annonce aujourd'hui le paiement des intérêts courus dans le cadre d'un placement privé annoncé précédemment par voie de communiqué de presse le 8 novembre 2022 (le « Placement privé de 2022 »)....

Hyosung TNC va établir une nouvelle usine capable de fournir 50 000 tonnes de Bio-BDO (butanediol) au Viêt Nam et prévoit d'agrandir les futures usines pour atteindre une production annuelle de 200 000 tonnes. Remplacement des matières premières...