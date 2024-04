Déclaration de la ministre Khera à l'occasion du Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides





Le gouvernement du Canada émet une déclaration pour souligner le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides.

OTTAWA, le 1er avril 2024 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence le Mois du souvenir, de la condamnation et de la prévention des génocides.

Du souvenir naît la prévention. Ainsi, durant ce mois, nous rendons hommage à la mémoire, à la résilience et au courage des victimes de génocides et à leurs descendants parce qu'ils portent le fardeau d'un traumatisme intergénérationnel.

Nous avons un devoir commun d'écouter les récits des survivants de génocides et de leurs descendants pour comprendre les répercussions dévastatrices de ces crimes sur l'histoire de l'humanité, et pour éviter que de telles atrocités se répètent.

Le Canada a accueilli des milliers de survivants de génocides et leurs descendants. D'un bout à l'autre du pays, des communautés inclusives et bienveillantes ont aidé les survivants à refaire leur vie et à panser leurs plaies. Parmi les valeurs chères aux Canadiens et Canadiennes, mentionnons l'empathie, la gentillesse et le courage, des valeurs incompatibles avec les préjugés, le racisme et la xénophobie. Voilà pourquoi nos communautés font front commun contre la haine.

Notre gouvernement est déterminé à lutter contre la haine et la discrimination sous toutes leurs formes. En ce sens, nous allons publier une nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme et le tout premier Plan d'action de lutte contre la haine du Canada.

Alors que nous nous souvenons de certains des chapitres les plus sombres de l'humanité, ensemble, plaidons en faveur de la justice et de la paix, tant au pays qu'à l'étranger, et oeuvrons à bâtir un pays plus diversifié et plus inclusif pour les générations futures.

1 avril 2024

