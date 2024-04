Transformer le paysage du sportswear avec la Haute Couture, Christelle Kocher, directrice de la haute couture de Chanel, rejoint Jelenew pour lancer la première collection





WILMINGTON, Del., 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Avec un gène commun de la haute couture et une poursuite et une compréhension communes du sport, la marque de sport féminin Jelenew a signé avec Christelle Kocher pour apporter une nouvelle saison de produits. En plus de posséder sa marque éponyme, Christelle Kocher est également l'actuelle directrice artistique de l'atelier CHANEL, MAISON LEMARIÉ.

L'équipe de conception de Jelenew, qui possède une vaste expérience des techniques de haute couture, a mis au point des solutions aux problèmes d'ajustement des vêtements en utilisant la technologie exclusive CurveTecMC de Jelenew. Cette technique réduit non seulement la friction pendant le mouvement, mais fournit également une protection musculaire et une génération d'énergie suffisantes. En outre, Jelenew utilise des techniques de zonage curvilignes pour correspondre aux tissus techniques appropriés pour différentes zones fonctionnelles, créant un système de climatisation intelligent qui répond aux problèmes de température et d'humidité. Jelenew empêche la friction et l'inconfort dans les zones sensibles en utilisant des processus de montage sans couture de premier ordre, des coutures plates sans friction et un placement scientifique des coutures. La contribution de Kocher apporte à Jelenew les derniers concepts et connaissances du domaine de la haute couture, en intégrant son talent dans le domaine de la mode et du sport.

Kocher s'associe à Jelenew pour apporter les derniers concepts de design et les dernières technologies dans le domaine de la haute couture. Elle intègre également sa passion et son interprétation des vêtements de sport dans Jelenew. Cette collection s'inspire de l'autobiographie de l'aviatrice Beryl Markham, West with the Night. Comme le vélo, le vol est une expérience qui mélange la grandeur de la nature avec l'excitation de la vitesse. Le vélo a inspiré les frères Wright à inventer l'avion, et maintenant, le vélo nous donne le courage de découvrir le monde à travers la vitesse et la solitude. Jelenew croit que ce courage d'explorer est le point d'appui pour que les gens trouvent un équilibre avec leur environnement extérieur et leurs relations.

Suivant la narration de l'auteur Beryl Markham, nous expérimentons la vitesse défiant la gravité, en passant par le temps et l'espace. Son voyage en solo à travers la nature sauvage africaine a transcendé les attentes de l'époque de ce qu'une femme devrait faire et être. Grâce à son expérience, nous discutons avec toutes les femmes assez courageuses pour explorer elles-mêmes et le potentiel de la vie.

La collection collaborative de Kocher avec Jelenew explore des produits inspirés des éléments de l'aviation et du sportswear, extrayant des bruns profonds, des verts et des oranges du paysage africain, et incorporant du noir classique, Des contrastes blancs et gris pour créer une collision de matières et de silhouettes. Il intègre non seulement le récit du livre, mais crée également une toute nouvelle perspective pour Jelenew, en prenant la technologie structurelle et l'artisanat exigeant dans le domaine des vêtements de sport.

Jelenew invite le talentueux directeur créatif de grandes marques de luxe à collaborer afin d'attirer l'attention sur le cyclisme avec des idées de design uniques. La maîtrise du design couture de Kocher mélange harmonieusement diverses techniques et éléments de design. Les élégants casques en plumes blanches qu'elle a construits pour Kanye West ont laissé une marque dans la culture pop, ses maillots AC Milan style Klimt apportent une touche unique aux marques de luxe féminines... Jelenew croit que son talent et ses idées sont essentiels pour une collection innovante inspirée de la course cycliste. Comme Thelma et Louise dans le film Thelma & Louise, ce partenariat annonce le début d'un voyage et d'un nouveau chapitre pour le cyclisme de haute couture et les vêtements de sport.

À propos de Jelenew

elenew est une marque de vêtements de sport pour femmes qui redéfinit la fonctionnalité et l'esthétique. Co-fondé par Marion Clignet, ancienne championne du monde avec 30 ans d'expérience en compétition, et propulsé par le profond savoir-faire de la haute couture de la créatrice Christelle Kocher. Jelenew propose des vêtements de sport qui allient confort et protection, ainsi qu'une collection lifestyle élargie inspirée des sports de vitesse, adaptée aux exigences variées des femmes actives. Tirant parti de la technologie exclusive CurveTecMC de Jelenew, Marion Clignet a fondé le « Sprinters Jersey Lab », qui favorise l'innovation dans l'industrie grâce à un engagement envers le sport et à une expertise pratique.

Pour résoudre le problème récurrent des vêtements cyclistes conçus principalement avec l'anatomie masculine, qui ne tient pas compte des contours uniques de la forme féminine, Jelenew puise dans l'essence de la haute couture française. Les techniques de drapage tridimensionnelles sophistiquées assurent un ajustement serré et un soutien adéquat pour les groupes musculaires essentiels, en particulier pendant l'action dynamique du pédalage. Cette approche méticuleuse améliore non seulement l'expérience cycliste en améliorant le soutien du tronc, du dos, des épaules, des hanches et des cuisses, mais maximise également la mobilité et élimine l'inconfort, s'adaptant parfaitement à une variété d'activités sportives. Jelenew va au-delà de la simple fonctionnalité, en accordant une attention particulière aux préférences esthétiques et détaillées des femmes. En adaptant les produits aux courbes nuancées et aux besoins physiologiques et de style de vie spécifiques des femmes, Jelenew propose une collection non seulement confortable et protectrice, mais aussi élégamment diversifiée, répondant au désir de la femme contemporaine pour des vêtements de sport qui s'adaptent et flattent vraiment.

Jelenew collabore également avec des organisations à but non lucratif, telles qu'Amfar, l'Organisation mondiale des femmes à Salt Lake City, Dream Big! à Boston, et la balade caritative à vélo "La Marion Clignet" en France. Jelenew se consacre à inspirer les femmes du monde entier, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau ou leur âge, à exploiter les avantages physiques et mentaux du sport et d'un mode de vie actif. Jelenew soutient le parcours personnel de chaque femme tout en plaidant pour une plus large égalité sociale.

A propos de CHRISTELLE KOCHER & SON RÔLE DANS CHANEL

L'ascension de Christelle Kocher dans le monde de la mode haut de gamme est marquée par son talent artistique exceptionnel et une profonde compréhension de la dynamique de l'industrie du luxe. Elle a perfectionné ses compétences dans certaines des plus prestigieuses maisons de mode, y compris Bottega Veneta et Dries Van Noten, où elle s'est immergée dans l'innovation du design et l'artisanat. En 2010, elle rejoint Chanel en tant que directrice artistique de la Maison Lemarie, l'une des marques de luxe les plus emblématiques au monde, renforçant ainsi son expertise et son influence dans l'industrie de la mode.

Chez Chanel, Christelle Kocher tisse un récit innovant à travers son rôle, sculptant l'avenir de la haute couture avec un mélange de respect pour la tradition et un pouls sur la culture contemporaine.

Son influence s'étend au-delà de l'attrait esthétique aux opérations stratégiques qui renforcent la position estimée de Chanel dans le domaine de la haute couture.

