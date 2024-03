Déclaration du premier ministre à l'occasion de Pâques





OTTAWA, ON, le 31 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Pâques :

« Aujourd'hui, des millions de chrétiens au Canada et dans le monde célébreront Pâques.

« Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, marque la renaissance et le renouveau. La résurrection du Christ symbolise l'espérance ancrée dans notre passé et que l'on nourrit pour le présent et l'avenir. Elle est un rappel constant de la puissance de la foi, du pardon et de la résilience. Étant l'une des journées les plus importantes du calendrier chrétien, Pâques nous invite à réfléchir aux valeurs que le Christ a incarnées dans sa vie et dans sa mort et à réaffirmer ces valeurs au quotidien, qu'il s'agisse de nous aimer les uns les autres ou de prendre soin des plus vulnérables d'entre nous.

« Quelle que soit la façon dont vous soulignez Pâques cette fin de semaine - en assistant à une cérémonie religieuse, en organisant une chasse aux cocos ou simplement en passant du temps de qualité avec vos proches -, j'espère que vous trouverez la joie les uns auprès des autres et que vous aurez espoir en l'avenir.

« En ce jour saint, nous réfléchissons aussi aux contributions que les Canadiens de confession chrétienne de tous les horizons apportent à notre pays. Avec gentillesse et générosité, ils redonnent à leur communauté et aident à faire du Canada le pays diversifié, inclusif et accueillant que l'on connaît et que l'on aime.

« Au nom de ma famille, je souhaite une bonne et heureuse fête de Pâques à tous ceux qui la célèbrent. »

31 mars 2024 à 09:00

