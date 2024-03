Wanglaoji accélère l'expansion du marché international en lançant l'identité de marque internationale WALOVI en Thaïlande





GUANGZHOU (Chine), le 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 30 mars, à Bangkok (Thaïlande), Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (GPHL) a tenu une cérémonie d'inscription au Musée des tisanes de Wanglaoji (Bangkok) et de lancement de l'identité de marque internationale de Wanglaoji (Bangkok). Cet événement vise à être basé sur la Thaïlande, rayonner vers l'Asie du Sud-Est, promouvoir davantage l'internationalisation de la tisane Wanglaoji.

Avec plus d'attention des consommateurs pour la santé et la nutrition, les boissons végétales naturelles ont un grand potentiel. En tant que première marque mondiale de boissons végétales naturelles, Wanglaoji a lancé l'identité de marque internationale WALOVI pour accélérer son rythme d'internationalisation. Il a prévu de construire 56 musées de tisanes à travers le monde pour transmettre la philosophie de la santé orientale et la culture chinoise au reste du monde. Le projet du musée des tisanes de Wanglaoji (Bangkok) signé cette fois-ci est l'un des plans de Wanglaoji pour construire 56 musées mondiaux des tisanes.

Aujourd'hui, le réseau de vente de Wanglaoji a accédé à plus de 150 pays et régions et a obtenu de bons résultats sur des marchés tels que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord, l'Australie et l'Europe.

Le marché de l'Asie du Sud-Est est un marché clé pour Wanglaoji. Ses produits couvrent l'Asie du Sud-Est, y compris la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam et d'autres pays. Dans certains marchés d'Asie du Sud-Est, il a été réalisé en couvrant le canal complet. Parmi eux, le marché thaïlandais est très reconnu pour ses performances exceptionnelles et devrait maintenir une dynamique de développement rapide cette année. En outre, les produits de Ciningji et Lixiaoji sont progressivement promus sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Li Chuyuan, secrétaire du Parti et président de Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited (GPHL), a déclaré : « La Thaïlande est le centre culturel et économique de l'Asie du Sud-Est et un marché important pour nous en Asie du Sud-Est. Je crois que Wanglaoji peut établir des liens plus étroits avec les consommateurs en Thaïlande et dans d'autres pays, en partageant le charme de la philosophie de la santé orientale avec le monde. »

À l'avenir, avec la libération successive des identités de marque internationales et l'agencement accéléré des musées de tisane d'outre-mer, Wanglaoji devrait réaliser de plus grandes percées sur le marché international, profondément intégrer dans les marchés locaux d'outre-mer, fournir aux consommateurs mondiaux des boissons végétales naturelles plus diversifiées et s'établir comme une marque mondiale de super boissons.

