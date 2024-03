Le centre de test PV de DMEGC Solar obtient la certification TÜV Rheinland





DONGYANG, Chine, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 mars, DMEGC Solar a reçu la reconnaissance de la compétence du laboratoire du fabricant délivrée par TÜV Rheinland, une agence de certification mondiale, ce qui témoigne de son excellence en matière de R&D et de contrôle de la qualité des modules photovoltaïques.

La reconnaissance est l'examen complet par TÜV Rheinland de la conformité de la gestion du laboratoire et de ses capacités techniques, couvrant une évaluation stricte des indicateurs tels que l'environnement du laboratoire, l'équipement, les capacités d'essai et la maintenance. Une fois que DMEGC Solar a obtenu la reconnaissance, elle peut effectuer directement des tests de certification dans son propre laboratoire selon les normes certifiées. Cela permettra de raccourcir le cycle de certification pour les nouveaux produits et les nouveaux projets, d'améliorer considérablement l'efficacité et d'offrir une meilleure expérience de service à la clientèle.

DMEGC Solar PV Test Center couvre une superficie de 5000 mètres carrés et possède un simulateur solaire pulsé de classe A + A + A +, des testeurs intégrés IV&EL, des chambres de vieillissement ultraviolettes à haute température et à haute humidité, une chambre de corrosion par brouillard salin, charges mécaniques statiques et dynamiques et d'autres équipements de pointe. Ses capacités d'essai couvrent les essais de matériaux photovoltaïques, l'évaluation des produits, etc. La capacité installée de la centrale extérieure dépasse les 100 kWp, et elle peut détecter la production de la centrale dans différents scénarios d'application, ainsi que la fiabilité extérieure des modules photovoltaïques de différents matériaux et structures.

Les modules photovoltaïques de DMEGC Solar sont réputés pour leur grande fiabilité, leur faible teneur en carbone et leur diversité. Ils ont obtenu des certifications telles que IEC 63209, SA8000, EPD et le passeport PEP. Le succès de ce laboratoire d'essai devrait lui permettre de gagner en popularité sur les marchés mondiaux.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2374356/DMEGC_Solar_s_PV_Test_Center_obtains_T_V_Rheinland_certification.jpg

29 mars 2024 à 18:26

