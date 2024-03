Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée est renommée RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. et annonce des changements de noms de fonds et le plafonnement de certains fonds et séries





TORONTO, le 29 mars 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, après la réalisation de l'acquisition de la Banque HSBC Canada (« HSBC Canada ») par la Banque Royale du Canada (« RBC »), Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée, division de gestion d'actifs de HSBC Canada, est devenue une filiale en propriété exclusive de RBC et est renommée RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. (« RBC Indigo »). De plus, à compter d'aujourd'hui, tous les Fonds communs de placement HSBC et les Fonds en gestion commune HSBC gérés par RBC Indigo seront appelés fonds communs de placement Indigo RBC et fonds en gestion commune Indigo RBC (collectivement, les « fonds Indigo RBC » ou les « fonds ») et renommés. Vous trouverez ci-dessous ces changements de nom. En outre, les modifications apportées à certains autres fonds Indigo RBC sont expliquées plus loin.

Fermeture aux nouveaux investisseurs des fonds stratégiques Indigo RBC (anciennement appelés Fonds HSBC Horizon Patrimoine)

À compter du 1er avril 2024, les fonds stratégiques Indigo RBC seront fermés aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs actuels pourront continuer d'augmenter leurs placements.

Fermeture aux nouveaux investisseurs des séries privilèges et privilèges T des fonds communs de placement Indigo RBC (anciennement appelés Fonds communs de placement HSBC)

À compter du 31 juillet 2024, les parts des séries privilèges et privilèges T des fonds Indigo RBC seront fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs actuels pourront continuer d'augmenter leurs placements. En outre, le programme d'échange automatique, en vertu duquel les parts des séries investisseurs et investisseurs T peuvent être automatiquement reclassées en parts des séries privilèges et privilèges T du même fonds, respectivement, selon la valeur de marché des parts d'un investisseur le dernier jour ouvrable de chaque mois, prendra fin le 1er août 2024.

Changements de noms de fonds

À compter du 29 mars 2024, les fonds seront renommés comme suit :

Nom actuel Nouveau nom Fonds communs de placement HSBC Fonds communs de placement Indigo RBC Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC Fonds du marché monétaire canadien Indigo RBC Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC Fonds du marché monétaire en dollars US Indigo RBC Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme Indigo RBC Fonds en obligations canadiennes de la HSBC Fonds d'obligations canadiennes Indigo RBC Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC Fonds d'obligations mondiales de sociétés Indigo RBC Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC Fonds de créance de marchés émergents Indigo RBC Fonds revenu mensuel de la HSBC Fonds de revenu mensuel Indigo RBC Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo RBC Fonds équilibré canadien de la HSBC Fonds équilibré canadien Indigo RBC Fonds de dividendes de la HSBC Fonds de dividendes Indigo RBC Fonds en actions de la HSBC Fonds d'actions Indigo RBC Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC Fonds en actions internationales de la HSBC Fonds d'actions mondiales Indigo RBC Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC Fonds en actions américaines de la HSBC Fonds d'actions américaines Indigo RBC Fonds européen de la HSBC Fonds européen Indigo RBC Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC Fonds du marché du Sud-Est asiatique Indigo RBC Fonds en actions chinoises de la HSBC Fonds d'actions chinoises Indigo RBC Fonds en actions indiennes de la HSBC Fonds d'actions indiennes Indigo RBC Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC Fonds de marchés émergents Indigo RBC Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II Fonds de marchés émergents Indigo RBC II Fonds indiciel en actions américaines HSBC Fonds indiciel d'actions américaines Indigo RBC Fonds indiciel en actions internationales HSBC Fonds indiciel d'actions internationales Indigo RBC Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC Fonds indiciel d'actions de marchés émergents Indigo RBC Fonds diversifiés HSBC Sélection mondialeMD Fonds diversifiés Indigo RBC Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds conservateur diversifié Indigo RBC Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds équilibré diversifié Indigo RBC Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds de croissance diversifié Indigo RBC Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC Fonds de croissance dynamique diversifié Indigo RBC Fonds HSBC Horizon PatrimoineMC Fonds stratégique Indigo RBC Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine Fonds stratégique conservateur Indigo RBC Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine Fonds stratégique équilibré Indigo RBC Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine Fonds stratégique de croissance Indigo RBC Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine Fonds stratégique de croissance dynamique Indigo RBC Fonds en gestion commune HSBC Fonds en gestion commune Indigo RBC Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC Fonds en gestion commune marché monétaire canadien Indigo RBC Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC Fonds en gestion commune prêts hypothécaires Indigo RBC Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC Fonds en gestion commune obligations canadiennes Indigo RBC Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé Indigo RBC Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l'inflation HSBC Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l'inflation Indigo RBC Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC Fonds en gestion commune de créance de marchés émergents Indigo RBC Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC Fonds en gestion commune de dividendes canadiens Indigo RBC Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC Fonds en gestion commune actions canadiennes Indigo RBC Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation Indigo RBC Fonds en gestion commune actions américaines HSBC Fonds en gestion commune actions américaines Indigo RBC Fonds en gestion commune actions internationales HSBC Fonds en gestion commune actions internationales Indigo RBC Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC Fonds en gestion commune titres de marchés émergents Indigo RBC Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières Indigo RBC

Des renseignements supplémentaires concernant ces changements et certaines modifications connexes touchant RBC Indigo seront précisés dans un prospectus simplifié modifié et mis à jour des fonds Indigo RBC daté du 31 mars 2024 (qui modifie et met à jour le prospectus simplifié du 27 juin 2023), ainsi que dans une version à jour de l'Aperçu du fonds pour les fonds datée du 31 mars 2024, qui seront accessibles à rbcindigo.com ou à sedarplus.ca.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi ainsi que des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds Indigo RBC sont offerts par RBC Indigo et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC Indigo fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers la performance. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos clients, qui sont plus de 17 millions au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay, Phillips, Hager & North gestion de placements et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe des sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 575 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

La ou les marques de commerce MDSélection mondiale, HSBC Horizon PatrimoineMC et toutes les marques de commerce similaires et apparentées sont utilisées temporairement en vertu d'une licence accordée par HSBC Overseas Holdings (UK) Limited à la Banque Royale du Canada et aux entités apparentées du groupe.

29 mars 2024 à 09:06

