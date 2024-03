Bodywel T16 Mini Vélo Electrique - Découvrez l'avenir du cyclisme





BERLIN, le 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bodywel, avec son engagement à transformer les déplacements urbains et à enrichir l'exploration de la ville, redéfinit la mobilité urbaine et l'aventure avec sa dernière innovation, le petit vélo électrique pliant T16. Combinant un moteur de 250 W avec un couple de 35 N.m, le T16 incarne le mélange parfait de force, de praticité et d'abordabilité.

Conçue pour l'aventurier qui cherche à savourer la beauté des voyages de la vie, avec des roues de 16 pouces associées à une suspension avant, la T16 allie esthétique et fonctionnalité, assurant des vitesses stables et une posture de conduite confortable. Il intègre la plus grande batterie autorisée dans les contraintes légales dans son cadre élégant, maximisant la portée de déplacement.

Caractéristiques du Bodywel T16 eBike

Loisirs abordables : Le T16 se distingue par son prix abordable, à seulement £/?549, offrant un excellent rapport qualité-prix sans compromettre la qualité ou la performance.

Portée étendue : Équipé d'un moteur de 250W et d'une batterie de 36V 10.4Ah, le T16 permet de longs trajets jusqu'à 70 km sur une seule charge, ce qui ne prend que 5-6 heures. Cela garantit des aventures ininterrompues sans se soucier de recharges fréquentes.

Vitesse maximale : Atteint une vitesse allant jusqu'à 25 km / h pour des déplacements rapides et efficaces.

Conception polyvalente : 3 niveaux d'assistance sont disponibles, permettant aux utilisateurs de définir leur propre vitesse. La tige de selle réglable et la tige de selle allongée en option conviennent aux personnes de 160 à 200 cm.

Compact et pliable : Les roues de 16 pouces disposent d'un cadre élégant et facile à gérer, parfait pour la croisière urbaine. Sa conception semi-pliable et sa fonction de pliage rapide assurent un stockage et un transport pratiques, s'adaptant facilement dans un coffre de voiture ou dans le transport en commun.

La sécurité d'abord : Renforcée par des freins à double disque, des phares à double LED et une cloche, la T16 privilégie la sécurité, assurant la visibilité et l'audibilité aux autres, en particulier dans la pénombre du matin ou tard le soir.

Conduite en douceur : Les pneus résistants aux crevaisons, ainsi que la suspension avant et l'absorption des chocs du châssis intermédiaire, offrent stabilité et confiance sur des terrains urbains variés, assurant une conduite fluide et sécurisée.

Pour plus d'informations sur le T16 mini eBike et pour découvrir l'avenir du cyclisme, visitez le site officiel de Bodywel et inscrivez-vous dès aujourd'hui.

À propos de Bodywel : Bodywel est une jeune marque dédiée à améliorer l'expérience de conduite grâce à une technologie innovante et un design réfléchi. Avec une riche histoire de construction de vélos électriques de haute qualité et durables, Bodywel continue de repousser les limites du possible, offrant aux cyclistes une nouvelle façon d'explorer et de se déplacer.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2372959/IMG_5768.jpg

29 mars 2024 à 09:00

