FullCare Medical lance la production de vêtements médicaux à Tatu City, au Kenya





L'installation, d'une valeur de 30 millions de dollars emploie 1 800 Kényans dans sa première phase

TATU CITY, Kenya, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- FullCare Medical a lancé une nouvelle usine de production de vêtements médicaux à Tatu City, la zone économique spéciale (ZES) à usage mixte de près de 2 024 hectares située au Kenya.

Cette installation de FullCare Medical représente un investissement de 30 millions de dollars et emploie 1 800 Kényans dans sa première phase. Au cours des phases suivantes, la société prévoit d'employer jusqu'à 7 000 Kényans.

« Notre choix du Kenya et de la ZES de Tatu City pour notre investissement reflète notre foi dans le pouvoir transformateur de la collaboration. Cette installation ultramoderne, qui s'appuie sur une technologie solaire de pointe pour une fabrication durable, est prête à exporter des produits médicaux pour une valeur de 60 millions de dollars par an tout en répondant aux besoins du marché local », a déclaré Lu Jianguo, fondateur de FullCare Medical.

« La ZES de Tatu City attire un nombre record d'investissements étrangers directs au Kenya. Première ZES mixte du Kenya, Tatu City a déjà attiré 2,5 milliards de dollars d'investissements de la part de plus de 78 entreprises ? dont beaucoup sont des leaders mondiaux dans leurs domaines, qu'il s'agisse de la santé, de la production d'aliments et de boissons ou encore des centres d'appels et de l'ingénierie logicielle. Ces investissements créent des milliers d'emplois dont les Kényans ont grand besoin », a déclaré Stephen Jennings, fondateur et directeur général de Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City.

Zhang Yijun, ministre conseiller à l'ambassade de Chine à Nairobi, ainsi que des représentants du gouvernement kényan, ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

« FullCare Medical symbolise l'amitié entre la Chine et le Kenya dans la poursuite commune du progrès », a déclaré M. Zhang.

La Société financière internationale, la branche d'investissement de la Banque mondiale, a accordé un financement de 100 millions de dollars à FullCare Medical pour son expansion en Afrique.

L'installation de FullCare Medical représente l'un des investissements directs étrangers les plus importants au Kenya ces dernières années, et constitue une référence pour les entreprises chinoises dynamiques et audacieuses en Afrique.

Plus de 78 entreprises locales, régionales et internationales sont opérationnelles ou en cours de développement dans le quartier d'affaires de Tatu City, parmi lesquelles CCI Global, Heineken, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff.

Les avantages commerciaux de la ZES de Tatu City comprennent l'exonération de TVA, l'exonération des droits d'importation et de timbre et un impôt sur les sociétés à 10 % pour les 10 premières années et à 15 % pour les 10 années suivantes.

À propos de FullCare Medical

FullCare Medical (Kenya) SEZ Limited est une entreprise kényane avec plus de deux décennies d'expérience dans la production et la distribution mondiale d'équipements de protection et de soins médicaux de haute qualité primés. Le site de production moderne de FullCare Medical dans la zone économique spéciale de Tatu City est conçu pour desservir l'Afrique, l'Europe et les États-Unis et créer plus de 1 800 emplois dans sa première phase.

À propos de Tatu City

Tatu City est une nouvelle ville de près de 2 024 hectares située aux portes de Nairobi et comprenant des résidences, des écoles, des bureaux, un quartier commercial, des centres médicaux, des espaces naturels et de loisirs, conçus pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de personnes qui s'y rendent chaque jour. Les écoles de Tatu City accueillent des milliers d'élèves chaque jour, un éventail de résidences adaptées à tous les revenus et plus de 78 entreprises prospèrent dans la première zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kényans, dans un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, sans embouteillages ni déplacements sur de longues distances.

Tatu City est un projet de Rendeavour, le plus grand constructeur de villes nouvelles d'Afrique, avec 12 140 hectares de projets visionnaires sur des trajectoires de croissance au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Zambie et en République démocratique du Congo.

Pour obtenir plus d'informations sur Tatu City, veuillez consulter le site www.tatucity.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374382/Tatu_City_FullCare.jpg

29 mars 2024 à 07:00

