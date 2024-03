Midea Group publie son tout premier récit de marque ESG avec une visite surprise de VIP pour souligner son engagement en faveur de la durabilité





Midea Group:

Contexte:

Midea Group, un groupe technologique mondial de premier plan, a récemment publié son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2023 avec des objectifs ambitieux de développement durable fixés pour 2030.

Parmi ces objectifs figurent ceux d'atteindre plus de 500 mégawatts de production d'énergie photovoltaïque, de réduire de 0,040 l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2), d'obtenir la certification du système de gestion de l'énergie pour 50 usines et d'atteindre une empreinte carbone de 100 % en ce qui concerne les principales catégories d'appareils ménagers intelligents.

Ces objectifs s'alignent sur les normes mondiales de rapport sur le développement durable de la Global Reporting Initiative (GRI).

Le nouveau rapport et la nouvelle campagne se concentrent sur quatre dimensions : protéger la planète bleue, construire une communauté harmonieuse, donner vie à de grandes innovations et créer conjointement l'écologie prospère.

La campagne:

Les références ESG de Midea sont exhaustives, mais les communiquer à un public plus large peut s'avérer complexe et quelque peu indigeste.

Pour son tout premier film de marque ESG, il aurait été facile de suivre une approche conventionnelle avec un montage d'océans, de forêts tropicales et d'énergies renouvelables avec une voix off prosaïque. Toutefois, pour sortir des sentiers battus, le divertissement était de mise.

Dans cet esprit, un film narratif a été créé racontant l'histoire d'une visite d'usine mettant à l'honneur l'atout le plus important de Midea : la prochaine génération.

Cette juxtaposition créative met en valeur les enfants en tant que VIP ainsi que les futurs bénéficiaires de ses initiatives ESG. Leurs personnages apportent une chaleur, une simplicité et un charme que seuls les enfants peuvent apporter, permettant ainsi à la marque de présenter des faits bruts avec une touche de douceur.

Le film a été lancé à l'échelle mondiale le 28 mars 2024 sur les plateformes LinkedIn, Facebook, X et YouTube.

Avec son engagement inébranlable en faveur du développement durable, Midea Group est en bonne voie pour continuer à construire un avenir plus vert et plus durable.

Autres points forts de Midea en matière d'ESG:

- Midea dispose actuellement de cinq usines Global Lighthouse et 28 usines avec les désignations d'usine verte au niveau national.

- La société fournit également à ses 190 000 employés un système multicanal de développement des talents et organise régulièrement des activités d'échange interculturel.

- En outre, la société a dévoilé son intention d'investir 140 millions RMB dans le développement de l'éducation dans les communautés locales.

- En tant qu'entreprise citoyenne responsable au niveau mondial, Midea Group vise à soutenir les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et a rejoint l'organisation du Pacte mondial des Nations Unies. De plus, Midea Building Technology fait désormais partie de l'initiative SBTi (Science-based Carbon Targets Initiative).

- En reconnaissance de son dévouement en faveur de la durabilité, Midea Group figure au classement Forbes 2023 des meilleures entreprises pour les femmes au niveau mondial.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mars 2024 à 01:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :