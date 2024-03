RBC conclut l'acquisition de Banque HSBC Canada





TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (« RY » aux bourses de Toronto et de New York) (« RBC ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de Banque HSBC Canada (HSBC Canada).

«?Aujourd'hui s'amorce l'une des périodes les plus exaltantes de nos 155 ans d'histoire, un jalon important et emballant de notre croissance à long terme, alors que nous accueillons 4?500 employés et 780?000 clients de HSBC Canada, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. Notre organisation fusionnée offrira aux Canadiens une expérience bancaire inégalée et une valeur accrue, et renforcera nos collectivités. Merci encore à tous ceux qui ont participé et déployé des efforts monumentaux afin de concrétiser cette opération et j'ai hâte de voir tout ce que nous réaliserons ensemble à l'avenir.

Dans la foulé de cette acquisition, RBC a annoncé divers engagements en décembre 2023, notamment de consacrer d'importants engagements à la création d'emplois au Canada, de poursuivre son investissement de 1 % de son bénéfice net avant impôt dans les collectivités et de financer la construction de nouveaux logements au pays. De plus, au cours des cinq prochaines années, RBC établira à Vancouver un nouvel Espace Services bancaires mondiaux. Cette initiative sera appuyée par plus de 1?000 postes répartis dans plusieurs domaines.

« L'acquisition de HSBC Canada accroît l'étendue de nos capacités en matière de services bancaires à l'échelle internationale et nous permet d'offrir aux Canadiens un meilleur accès à l'économie mondiale, a ajouté Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Cette fusion positionne RBC comme étant la banque de choix pour les clients du secteur commercial ayant des besoins internationaux, les nouveaux arrivants au Canada ainsi que les clients aisés ayant des besoins en services bancaires et en gestion de patrimoine à l'échelle mondiale. »

À la clôture de l'acquisition commenceront les activités de conversion. Les succursales et les bureaux de Banque HSBC Canada seront ouverts à compter du lundi 1er avril sous la bannière de RBC.

Pour en savoir plus, rendez-vous au https://www.rbc.com/hsbc-canada-fr/.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait aux croyances, aux projets, aux attentes et aux estimations de RBC. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux projets visant les activités combinées de RBC et de HSBC Canada, à nos stratégies ou à nos futures mesures, ainsi qu'à nos objectifs et à nos engagements. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée afin d'aider les actionnaires et les analystes financiers à comprendre l'opération et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « suggérer », « chercher », « viser », « prévoir », « se proposer », « estimer », « objectif », « planifier », « s'efforcer de », « cible », « perspective », « échéancier » et « projet », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques, généraux et particuliers, qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nous n'atteignions pas nos objectifs environnementaux, sociaux, stratégiques ou autres, que nous ne concrétisions pas notre vision et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent notamment : la possibilité que l'opération envisagée ne soit pas conclue ou ne soit pas conclue dans les délais prévus en raison d'un événement, d'un changement ou de circonstances qui font en sorte que l'une des parties ou les deux parties sont en droit de mettre fin à l'opération envisagée, y compris parce que les approbations requises ou d'autres conditions ne sont pas reçues ou remplies, ne le sont pas dans les délais voulus ou sont reçues sous réserve de conditions ou d'exigences défavorables?; que les avantages prévus de l'opération envisagée, comme la création d'occasions de vente croisée et la croissance de nos activités au Canada, ne soient pas réalisés dans les délais prévus ou du tout en raison de changements dans les conditions générales économiques et du marché, les taux d'intérêt et de change, la politique monétaire, les lois et les règlements (y compris les changements apportés aux besoins de trésorerie) et leur application, ainsi que le degré de concurrence dans les zones géographiques et les secteurs commerciaux dans lesquels RBC et HSBC Canada mènent actuellement leurs activités?; le risque que toute annonce relative au regroupement proposé comporte des effets défavorables sur le cours du marché de nos actions?; la possibilité que les activités de RBC et de la Banque HSBC Canada ne se déroulent pas comme prévu ou d'une manière conforme au rendement historique?; la capacité d'intégrer rapidement et efficacement la Banque HSBC Canada?; notre capacité à vendre plus de produits à des clients?; les risques réputationnels et la réaction des clients et des employés de la Banque HSBC Canada à l'opération?; la possibilité que le coût de l'opération soit plus élevé que prévu, y compris en raison d'événements ou de facteurs imprévus?; l'attribution de temps de gestion aux questions liées à l'opération; l'incapacité à conserver des employés clés de HSBC Canada à la suite de la conclusion de l'opération; les changements défavorables importants dans les conditions économiques et sectorielles?; les conditions générales, économiques, politiques, de concurrence et du marché?; les changements de la qualité des actifs et du risque de crédit?; l'incapacité à soutenir la croissance du revenu et des bénéfices?; l'inflation?; les pratiques des clients en matière d'emprunt, de remboursement, de placement et de dépôt?; l'incidence et la portée des changements technologiques ainsi que le moment où ils se produisent?; les activités de gestion du capital?; ainsi que les facteurs abordés dans la section des risques de notre rapport annuel de l'exercice terminé le 31 octobre 2023 (le Rapport annuel 2023), lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents, qui présentent tous certains facteurs clés et risques susceptibles d'influer sur nos résultats futurs et notre capacité de prévoir et de gérer les risques découlant de tous les facteurs susmentionnés.

Nous tenons à préciser que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions à notre égard doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives de communiqué de presse sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives du rapport annuel de 2023 de RBC, mises à jour aux rubriques Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives du rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2024 de RBC. Ces sections peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué représente l'opinion de RBC uniquement à la date des présentes. Sauf si la loi l'exige, RBC ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, écrite ou verbale, qu'elle peut faire ou qui peut être faite pour son compte à l'occasion.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États?Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social.

