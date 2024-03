Le groupe Jereh dévoile l'équipement révolutionnaire de traitement des déchets dangereux GreenWell au salon cippe de Pékin





PÉKIN, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Jereh a attiré l'attention lors du 24e salon international de technologies et d'équipements pétroliers et pétrochimiques de Chine (cippe2024) à Pékin en présentant des innovations de pointe sur le thème « Solutions d'exploitation intelligentes pour une technologie à faible émission de carbone ».

Sur un vaste espace d'exposition de 1 500 mètres carrés, Jereh a présenté des équipements et des solutions haut de gamme dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz naturel, la protection de l'environnement, l'ingénierie marine, etc. Parallèlement à des sessions techniques informatives, le salon a mis en lumière les avancées de Jereh dans la fourniture de solutions optimales pour les industries pétrolières et gazières et dans le développement d'une énergie de haute qualité dans le cadre de la tendance à la réduction des émissions de carbone et à l'intelligence.

L'un des points forts du salon a été le dévoilement de l'équipement de traitement des déchets dangereux distribués GreenWell, une solution révolutionnaire qui répond aux défis posés par l'élimination centralisée des déchets dangereux. Cet équipement innovant permet un traitement sur site sans étapes intermédiaires, ce qui améliore considérablement l'efficacité du traitement tout en réduisant les déchets et en permettant le recyclage des eaux usées au sein du système. Sa conception modulaire permet de le transférer facilement d'un site à l'autre et de répondre aux besoins des différentes plateformes de forage. Comparé aux méthodes traditionnelles, GreenWell permet de réaliser des économies et présente des avantages pour l'environnement, ce qui en fait une option intéressante pour créer des sites de forage respectueux de l'environnement.

Jereh a également présenté sa nouvelle génération d'équipement de fracturation à turbine Jereh Apollo, dont la conception intégrée permet un transport et un fonctionnement efficaces. Équipé d'une puissante pompe à piston de 5 000 HP, il offre une efficacité opérationnelle et une fiabilité sans précédent pour l'exploitation du pétrole et du gaz.

Le stand de Jereh a attiré un flot continu de visiteurs, dont beaucoup ont manifesté un vif intérêt pour les dernières technologies et les derniers produits de Jereh, en particulier ses solutions de fracturation à faible émission de carbone, ses centres de commandement intelligents pour les champs pétrolifères, ses solutions d'augmentation de la production de gaz et ses solutions intégrées CCUS, etc.

28 mars 2024 à 20:46

