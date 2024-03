Jereh Group dévoile GreenWell, son équipement révolutionnaire de traitement des déchets dangereux, lors du cippe de Beijing





BEIJING, 28 mars 2024 /CNW/ -- Jereh a fait sensation lors de la 24e China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (cippe2024) à Beijing en présentant ses innovations de pointe sous le thème « Solutions d'exploitation intelligente de technologies à faibles émissions de carbone ».

Couvrant un vaste espace d'exposition de 1 500 mètres carrés, Jereh a présenté des équipements et des solutions haut de gamme dans des secteurs comme le pétrole, le gaz naturel, la protection de l'environnement, le génie maritime, etc. En plus de séances techniques informatives, l'exposition a mis en lumière les progrès réalisés par Jereh pour fournir des solutions optimales aux industries du pétrole et du gaz et favoriser le développement d'une énergie de grande qualité dans le contexte de la tendance de la faible émission de carbone et de l'intelligence.

Le dévoilement de l'équipement de traitement des déchets dangereux distribué GreenWell, une solution révolutionnaire permettant de relever les défis liés à l'élimination centralisée des déchets dangereux, a constitué un point saillant de l'événement. Cet équipement innovant offre un traitement sur place sans étapes intermédiaires, ce qui améliore considérablement l'efficacité du traitement tout en réduisant les déchets et en permettant le recyclage des eaux usées dans le système. Sa conception modulaire permet un transfert facile entre différents sites, répondant aux besoins de diverses plateformes de forage. Comparativement aux méthodes traditionnelles, GreenWell offre des économies de coûts et des avantages environnementaux, ce qui en fait une option attrayante pour la création de puits écologiques.

Cet équipement innovant permet de relever les défis associés à l'élimination centralisée des déchets dangereux, en offrant un traitement sur place sans étapes intermédiaires. Il améliore considérablement l'efficacité du traitement, en réduisant de plus de 20 % les déchets huileux sur le site du puits et en obtenant un taux de récupération remarquable de 95 % du pétrole de base, tout en permettant le recyclage sans rejet des eaux usées au sein du système.

Jereh a également présenté Jereh Apollo, son équipement de fracturation par turbine de nouvelle génération, doté d'une conception intégrée pour un transport et une exploitation efficaces. Équipé d'une puissante pompe à piston de 5 000 HP, il offre une efficacité opérationnelle et une fiabilité sans précédent pour le développement pétrolier et gazier.

Le kiosque de Jereh a attiré un flot constant de visiteurs, et bon nombre d'entre eux ont exprimé un vif intérêt pour les technologies et les produits les plus récents de Jereh, en particulier ses solutions de fracturation à faible émission de carbone, ses centres de commandement intelligents pour les champs de pétrole, ses solutions de stimulation du gaz et ses solutions intégrées de CUSC, etc.

