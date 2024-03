Exclusives à Yokohama, huit nouvelles expériences sous le thème de la durabilité sont proposées aux participants à la convention





Dans le cadre d'un sondage réalisé par le Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama (ci-après YCVB), de nombreux participants à la convention ont exprimé un vif intérêt pour la culture, les sites touristiques et la cuisine locale de Yokohama. En réponse, l'YCVB a mis au point huit nouvelles visites à Yokohama pour que les participants à l'événement puissent profiter de leur temps libre à Yokohama, en conformité avec notre philosophie de durabilité.

Visite guidée du quartier de Noge et ses bistrots

Affectueusement désigné par les habitants comme la cuisine de Yokohama, le quartier de Noge est un lieu de vie nocturne animé qui accueille plus de 600 izakaya (des bistrots de style japonais). Un guide local fera découvrir aux participants tous les joyaux cachés de Noge, où ils pourront profiter de la restauration savoureuse propre au quartier. La zone étant facilement accessible à pied, les participants peuvent être assurés que cette soirée n'aura aucun impact sur leur empreinte carbone.

Visite Soto Zen de Sojiji, temple principal de l'école Soto Zen

En tant que secte Zen de premier plan au Japon, Soto Zen offre l'une des meilleures expériences de bien-être. Au cours de cette visite, les participants profiteront d'un moment de tranquillité loin de l'agitation de la métropole avec une séance de zazen (méditation assise), suivie d'un déjeuner bouddhiste équilibré et durable à base de plantes préparé par des moines.

Autres points forts de la visite de Yokohama :

Balade BAYWALK YOKOHAMA : une promenade rafraîchissante de cinq kilomètres le long du magnifique front de mer bleu et vert du port de Yokohama, où vous pourrez déguster de savoureux produits locaux.

Visite authentique de Minato Mirai : une promenade entre la tour et l'entrepôt de briques rouges de Yokohama, avec des commentaires guidés informatifs sur la conception et l'architecture de l'environnement urbain éco-conscient.

Qu'il s'agisse de découvrir Noge à pied, de la visite BAYWALK sans voiture ou de la visite Zen axée sur le bien-être, les participants à des événements internationaux ont l'embarras du choix avec les programmes et les visites écologiques de l'YCVB.

Pour de plus amples renseignements à propos des expériences proposées à Yokohama, veuillez visiter :

https://business.yokohamajapan.com/mice/en/sustainable/activity/

À propos du Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama

Le Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama (YCVB) travaille à l'internationalisation et à la revitalisation de la région de Yokohama en s'appuyant sur les ressources de la municipalité de Yokohama et de la préfecture de Kanagawa. L'objectif de l'YCVB est de promouvoir cette région moderne et accessible comme destination attrayante pour les touristes et idéale pour les conventions internationales.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ycvb/?viewAsMember=true

Facebook : https://www.facebook.com/DISCOVERYOKOHAMA.JAPAN

Instagram : https://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC3s7Mt89lyvTZVl1x5_Mr_g

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mars 2024 à 17:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :