Probe Gold nomme Shannon McCrae à son conseil d'administration

TORONTO, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») annonce avec grand plaisir la nomination de Shannon McCrae à son conseil d'administration, prenant effet immédiatement.

Mme Shannon McCrae est une géologue professionnelle et une dirigeante chevronnée qui cumule plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des ressources. Son expertise s'étend de l'exploration préliminaire aux sites miniers pour de multiples substances, ayant mené à d'importantes découvertes économiques et avancées novatrices. Récemment, elle a participé activement à des activités minières et d'exploration par le biais de son entreprise, Athena Geoscience, et siège au conseil d'administration de Boart Longyear et d' Atacama Copper. Avant d'occuper ses fonctions actuelles, elle a occupé le poste de directrice de l'exploration et de la croissance chez Barrick Gold, où elle a été un membre clé de l'équipe de gestion de l'exploration et de la croissance mondiales jusqu'en 2019. Mme McCrae a aussi occupé des postes de haut niveau chez De Beers Canada et a été vice-présidente au développement des affaires chez Novamera.

Jamie Sokalsky, président du conseil de Probe, a déclaré : « En mon nom personnel et au nom des autres administrateurs, je suis heureux de souhaiter chaleureusement la bienvenue à Shannon en tant que nouveau membre du conseil d'administration de Probe. Nous sommes heureux que Shannon se joigne à nous alors que nous allons de l'avant avec le développement de notre projet aurifère Novador, qui figure parmi les projets d'exploration aurifère les plus grands et les plus avancés au Canada. La vaste expérience de Shannon et son expertise en matière de programmes d'exploration, allant de l'étape de la découverte jusqu'au site minier, font d'elle un atout idéal pour la prochaine phase de notre projet. Ses contributions joueront un rôle crucial pour maximiser la valeur de notre projet dans notre progression vers la production. Shannon est très respectée au sein de notre industrie, et son professionnalisme, son intégrité et son éthique de travail rigoureuse s'harmonisent parfaitement avec notre culture d'entreprise. »

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères très prometteuses. La Société est bien financée et s'affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare qui renferme plusieurs millions d'onces d'or, le projet aurifère Novador au Québec, détenu à 100 % par la Société. Probe contrôle un vaste portefeuille de propriétés d'exploration totalisant environ 1?685 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. L'EEP récemment publiée par la Société pour Novador décrit un plan minier robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée d'exploitation de 12,6 ans.

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l'effet que la Société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou qu'un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'emploi de termes comme « est d'avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n'offre aucune garantie à l'effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l'estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité d'identifier des ressources minérales, l'incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d'aller en production, la nature préliminaire des résultats d'essais métallurgiques, les délais d'obtention ou l'incapacité d'obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l'égard des projets, les risques politiques, l'incapacité de s'acquitter de l'obligation d'accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l'inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d'exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.

