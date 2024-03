Lancement du Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 - Revenir à l'essentiel





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, soulignent le lancement du Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028.

Ce plan d'action met de l'avant une offre de soins et de services durant la période de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans, en tenant compte de l'évolution constante des besoins des familles au cours de cette période. Ainsi, il est en cohérence avec le continuum de vie des familles. Il vise aussi à soutenir les gestionnaires, les professionnels et professionnelles et les intervenants et intervenantes oeuvrant en périnatalité et petite enfance.

Le plan d'action mise sur le travail collaboratif des professionnels et professionnelles oeuvrant dans le réseau de la santé et des services sociaux, en incluant les intervenants et intervenantes du secteur communautaire. Il mise aussi sur un partenariat avec les familles, qui sont au coeur de la prise de décision les concernant. Il s'articule autour de quatre axes :

Renforcer le pouvoir d'agir des familles; Innover pour améliorer l'accès aux soins et services; Soutenir les professionnels et professionnelles et les intervenants et intervenantes; Développer des outils pour soutenir l'organisation des services.

Citations :

« Nous sommes fiers de souligner le lancement du plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028. Il est le fruit d'un travail important de consultation du réseau de la santé et des services sociaux et des partenaires externes. Il met l'accent sur l'accès aux services en misant avant tout sur la collaboration et le partenariat, notamment en révisant notre offre en première ligne. Ce plan s'inscrit dans notre vision d'améliorer l'accès aux services de santé pour l'ensemble de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Le plan d'action reflète la réalité des jeunes familles d'aujourd'hui. Il vient centrer les soins sur la cellule familiale et mettre en place des pratiques et des environnements favorables à la parentalité et au développement de l'enfant. Pour la première fois, nous venons agir sur un élément tellement important, soit la santé mentale des nouveaux parents. Tous ensemble, nous devons agir pour offrir aux familles les meilleures conditions possibles pour vivre la période entourant la naissance d'un enfant avec sérénité et confiance. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Le plan met de l'avant les actions qui ont été jugées prioritaires lors de consultations qui se sont déroulées entre 2019 et 2023 auprès du réseau et des partenaires (ordres et associations professionnels) ainsi que du secteur communautaire.

2023 auprès du réseau et des partenaires (ordres et associations professionnels) ainsi que du secteur communautaire. Il s'inscrit en cohérence avec plusieurs autres programmes, politiques ou plans d'action existants, notamment le Programme national de santé publique 2015-2025, la Politique gouvernementale de prévention en santé 2015-2025, le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, le Plan d'action en santé et bien-être des femmes et le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.

Lien connexe :

Vous pouvez consulter le Plan d'action en périnatalité et petite enfance 2023-2028 dans le répertoire des publications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

28 mars 2024 à 14:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :