Déclaration du ministre LeBlanc sur la réponse du gouvernement au rapport final de la Commission des pertes massives





OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

«?Aujourd'hui, j'ai présenté la réponse du gouvernement du Canada au rapport final de la Commission des pertes massives, Redresser la barre ensemble, publié le 30 mars 2023.

Le rapport final a examiné les circonstances entourant la fusillade qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 et qui a coûté la vie à 22 Canadiens et Canadiennes. Nos pensées accompagnent aujourd'hui leurs familles et la communauté, tout comme ce fut le cas lors de l'élaboration de cette réponse gouvernementale.

Le rapport final contenait 130 recommandations réclamant des changements transformateurs en vue de mieux prévenir les incidents critiques et les événements entraînant des pertes massives, d'y répondre et de renforcer la sécurité des communautés canadiennes. Je tiens à remercier le président de la Commission, l'honorable J. Michael MacDonald, ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse, ainsi que les commissaires Leanne J. Fitch (chef de police à la retraite, M.O.M.) et Kim Stanton pour leur travail.

La réponse du gouvernement du Canada décrit les mesures qui ont été prises pour donner suite aux recommandations dans les domaines où le gouvernement fédéral peut agir ou jouer un rôle de chef de file. De nouveaux investissements totalisant 76,7 millions de dollars seront déployés au cours des cinq prochaines années, auxquels s'ajouteront 10,2 millions de dollars par an en vue d'appuyer la sécurité des communautés et les services de police. Le gouvernement du Canada a aussi mis en oeuvre plusieurs des recommandations, notamment en nommant, en collaboration avec la province de Nouvelle-Écosse, la présidente fondatrice et les membres du Comité de suivi des progrès (CSP), un organisme indépendant, pour une période de trois ans.

À l'avenir, le CSP surveillera les travaux réalisés par le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse en réponse aux recommandations de la Commission des pertes massives et en rendra compte publiquement.

Le gouvernement du Canada continuera de jouer un rôle de chef de file à l'échelle nationale en réponse aux recommandations de la Commission et de collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.?»

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

28 mars 2024 à 13:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :