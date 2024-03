Avis aux médias - La gouverneure générale effectuera une visite officielle au Nunavut





OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, effectueront une visite officielle au Nunavut du 1er au 4 avril 2024 à l'occasion du 25e anniversaire du territoire.

La gouverneure générale se rendra à Iqaluit, à Kimmirut et à Qikiqtarjuaq, où elle rencontrera des dignitaires territoriaux, des dirigeants municipaux, des Aînés et des jeunes.

Lors de ses visites dans ces communautés, la gouverneure générale sensibilisera la population aux enjeux importants pour le Nunavut et l'ensemble du Canada, notamment les changements climatiques, la santé mentale, la préservation de la culture et l'éducation. Ses rencontres avec les Nunavummiut lui permettront aussi de mettre en valeur des agents du changement inspirants et de souligner l'esprit d'innovation et la résilience des Canadiens et Canadiennes.

En visitant des communautés à travers le Canada et en échangeant avec des personnes de tous horizons, la gouverneure générale rapproche les différentes réalités que vivent les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre.

Itinéraire

Note : L'horaire est indiqué en heure avancée de l'Est (HAE).

Iqaluit, Nunavut

Lundi 1er avril

11 h 30

Cérémonie d'accueil officielleLeurs Excellences arriveront à l'Assemblée législative où elles seront accueillies par l'honorable Eva Qamaniq Aariak, commissaire du Nunavut; l'honorable P. J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut; ainsi que par d'autres dignitaires.

Assemblée législative

OUVERT AUX MÉDIAS

Personnes-ressources pour les médias : Casey Lessard, gouvernement du Nunavut, 867-223-0422, [email protected]; Sima Sahar Zerehi, cabinet du premier ministre P. J. Akeeagok, 867-222-5344, [email protected]

12 h

Rencontre avec la commissaire du Nunavut

La gouverneure générale rencontrera l'honorable Eva Qamaniq Aariak, commissaire du Nunavut

Assemblée législative

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

Personne-ressource pour les médias : Wende Halonen, 867-222-0104, [email protected]

12 h 30

Rencontre avec le premier ministre du Nunavut

La gouverneure générale rencontrera l'honorable P. J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut.

Assemblée législative

SÉANCE DE PHOTOS - Au début de la réunion

Personnes-ressources pour les médias : Casey Lessard, gouvernement du Nunavut, 867-223-0422, [email protected]; Sima Sahar Zerehi, cabinet du premier ministre P. J. Akeeagok, 867-222-5344, [email protected]

17 h

Célébration communautaire marquant le 25e anniversaire de la création du Nunavut

La gouverneure générale participera à une célébration communautaire en compagnie des Nunavummiut pour souligner le 25e anniversaire du territoire. Elle prononcera une allocution au début de l'événement.

Hôtel et centre de conférences Aqsarniit

OUVERT AUX MÉDIAS

Personnes-ressources pour les médias : Casey Lessard, gouvernement du Nunavut, 867-223-0422, [email protected]; Sima Sahar Zerehi, cabinet du premier ministre P. J. Akeeagok, 867-222-5344, [email protected]

Kimmirut, Nunavut



Mardi 2 avril

10 h 45

Visite à la communauté de Kimmirut

La gouverneure générale se rendra à Kimmirut et visitera l'école Qaqqalik, dont les élèves offriront une performance. L'école accueille des élèves de la maternelle à la 12e année. La communauté se réunira ensuite dans le gymnase de l'école pour célébrer la fête du Hameau. Cette fête a lieu traditionnellement le 1er avril à Kimmirut, mais les célébrations ont été reportées en raison du lundi de Pâques.

École Qaqqalik

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : John Stephen Mabberi-Mudonyi, hameau de Kimmirut, 867-523-0110, [email protected]; Gerald Blanchard, École Qaqqalik, [email protected]

Iqaluit, Nunavut

15 h 30

Visite au Centre Pirurvik

La gouverneure générale visitera le Centre Pirurvik, où elle rencontrera des étudiants, d'anciens étudiants et des membres du personnel. Le Centre offre un éventail de programmes de formation qui visent à répondre aux besoins des Nunavummiut, à diffuser le savoir inuit et à renforcer l'identité inuite.

En savoir plus sur le Centre Pirurvik (en anglais seulement)

611 Queen Elizabeth Way, Iqaluit

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Paul Salter, [email protected]

Mercredi 3 avril

9 h 30

Visite à l'organisme Ilitaqsiniq

La gouverneure générale rencontrera des gardiens du savoir et des membres du personnel de l'organisme Ilitaqsiniq, qui présenteront leurs programmes et leur approche «?Inu-vative?». L'organisme offre une vaste gamme de programmes d'apprentissage fondés sur la culture et conçus pour les Nunavummiut et les entreprises présentes au Nunavut.

2552 Paurngaq Cres., Iqaluit

En savoir plus sur l'organisme Ilitaqsiniq (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Adriana Kusugak, 867-446-4615, [email protected]

10 h 30

Rencontre avec des membres de la Qajakkut Society et de la Fiducie du patrimoine inuit

La gouverneure générale rencontrera des membres fondateurs de la Qajakkut Society afin d'en apprendre davantage sur leur travail de réappropriation et de diffusion des connaissances sur la construction de qajaq (kayaks) au Nunavut. Elle aura également l'occasion de découvrir certains des projets menés par la Fiducie du patrimoine inuit en vue de préserver et de revitaliser le patrimoine culturel inuit au Nunavut.

2425 Abe Okpik Cres., Iqaluit

En savoir plus sur la Fiducie du patrimoine inuit (en anglais seulement)

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : William Beveridge, 867-979-0731, [email protected]

11 h 30

Visite au Centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik

La gouverneure générale visitera le Centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik, où elle échangera avec des habitants d'Iqaluit lors du repas quotidien. Cet organisme contribue à améliorer l'accès aux aliments et à diffuser des connaissances sur l'alimentation. Ses programmes visent également à rapprocher les membres de la communauté.

En savoir plus sur le Centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h 30

Séance d'échange de connaissances avec les jeunes sur les changements climatiques

La gouverneure générale rencontrera de jeunes Nunavummiut pour recueillir leurs points de vue et leurs préoccupations sur les changements climatiques. Les participants sont des membres du Comité consultatif jeunesse du Nunavut sur le changement climatique, des finissants du programme de technologie environnementale du Collège de l'Arctique du Nunavut et des élèves du Club environnemental de l'école secondaire Inuksuk.

Pavillon du Parc territorial Sylvia?Grinnell

SÉANCE DE PHOTOS - Avant le début de la discussion

Personne-ressource pour les médias : Lekon Thomas, 867-975-7761, [email protected]

16 h

Viste au Qammaq des Aînés

La gouverneure générale échangera des récits avec des Aînés lors d'un thé au Qammaq des Aînés.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Qikiqtarjuaq, Nunavut

Jeudi 4 avril

11 h

Rassemblement communautaire

La gouverneure générale discutera avec des habitants de Qikiqtarjuaq, notamment des Aînés, des chasseurs, des couturières, des sculpteurs, des bénévoles en recherche et sauvetage et des Rangers canadiens.

Bâtiment du hameau Avviujaq

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Geela Kooneeliuse, 867-222-4401

13 h 15

Visite à l'école Inuksuit

La gouverneure générale rencontrera des élèves de l'école Inuksuit, qui offre des programmes de la maternelle à la 12e année. Elle discutera avec les élèves de l'une des huit valeurs sociétales inuites, à savoir Avatittinnik Kamatsiarniq (le respect et le soin de la terre, des animaux et de l'environnement). Elle leur parlera aussi de sa vision de la valeur de l'éducation et visitera l'atelier pour rencontrer les élèves qui ont construit un qamutik (traîneau).

École Inuksuit

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : George McEwan, 867-927-8938, [email protected]

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon au Nunavut .

au . La gouverneure générale Mary Simon s'est rendue à Iqaluit en juillet 2022 pour suivre le discours de Sa Sainteté le pape François aux membres de la communauté après une rencontre avec des survivants des pensionnats, et pour participer à sa cérémonie de départ.

s'est rendue à en juillet 2022 pour suivre le discours de Sa Sainteté le pape François aux membres de la communauté après une rencontre avec des survivants des pensionnats, et pour participer à sa cérémonie de départ. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire dans le but de permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

Notes à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande auprès de [email protected] .

