MidOcean Energy, filiale d'EIG, finalise l'acquisition de la participation de Tokyo Gas dans un portefeuille de projets australiens intégrés de GNL





MidOcean Energy ("MidOcean"), une société de gaz naturel liquéfié (GNL) créée et gérée par EIG, un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs mondiaux de l'énergie et des infrastructures, a annoncé aujourd'hui la signature de son accord annoncé précédemment concernant l'acquisition de la participation de Tokyo Gas Co., Ltd ("Tokyo Gas") dans un portefeuille de projets australiens intégrés de GNL.

L'acquisition inclut la participation de Tokyo Gas dans les projets Gorgon LNG, Pluto LNG et Queensland Curtis LNG. Le portefeuille bénéficie d'opérateurs expérimentés, parmi lesquels Chevron, Woodside et Shell, et couvre la chaîne de valeur du GNL ? des opérations en amont à la liquéfaction et aux ventes, en passant par les activités intermédiaires. Dans le cadre de la transaction, MidOcean ouvrira un bureau à Perth, en Australie, pour appuyer et superviser les projets.

R. Blair Thomas, président et chef de la direction d'EIG, a affirmé : « Nous croyons fermement au rôle du GNL comme catalyseur clé de la transition énergétique, et avons créé MidOcean pour offrir à nos partenaires et investisseurs une exposition différenciée à la catégorie d'actifs. Avec ces actifs fondamentaux, MidOcean a fait son entrée dans des projets et marchés clés en Asie, qui constituent le centre de gravité des activités GNL dans le monde. M. Venter et son équipe ont une stratégie de croissance ambitieuse, qui devrait reposer sur ces fondements et mener une expansion géographique. L'attention que nous portons aux projets intégrés est un élément central de la stratégie, qui donne à MidOcean la possibilité de capter de la valeur dans l'ensemble de la chaîne de valeur du GNL. »

« L'acquisition de ces projets de GNL de haute qualité, générateurs de liquidités, constitue une étape importante de la stratégie de MidOcean visant à créer une société de GNL intégrée ?pure play' mondiale diversifiée, qui accompagne la transition mondiale vers un avenir à faibles émissions de carbone », a déclaré De la Rey Venter, PDG de MidOcean. « Cette transaction accélère notre ambition d'être un acteur majeur dans le secteur mondial du GNL dans les décennies à venir, et nous nous réjouissons à l'idée de servir des clients clés du GNL au Japon, en Asie et à travers le monde. »

Barrenjoey, Barclays et JP Morgan ont agi en qualité de conseillers financiers pour EIG et MidOcean en relation avec la transaction. White & Case a agi en qualité de conseiller juridique d'EIG et MidOcean.

À propos d'EIG

EIG est un investisseur institutionnel de premier plan dans les secteurs internationaux de l'énergie et des infrastructures avec 22,9 milliards de dollars sous gestion au 31 décembre 2023. EIG est spécialisée dans les placements privés portant sur des infrastructures énergétiques et assimilées à l'échelle mondiale. Au cours de ses 41 années d'existence, EIG a investi plus de 47,1 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie à travers plus de 405 projets ou entreprises dans 42 pays, sur six continents. Parmi les clients d'EIG figurent de nombreux fonds de pension, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains de premier ordre aux États-Unis, en Asie et en Europe. Le siège d'EIG se trouve à Washington D.C. et la société possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul.

À propos de MidOcean Energy

MidOcean Energy, une société de GNL créée et gérée par EIG, cherche à constituer un portefeuille de GNL mondial diversifié, résilient et compétitif en termes de coûts et de carbone. Elle reflète la conviction d'EIG que le GNL est un catalyseur essentiel de la transition énergétique et l'importance croissante du GNL en tant que ressource énergétique stratégique sur le plan géopolitique. MidOcean Energy est dirigée par De la Rey Venter, expert de l'industrie depuis 26 ans qui a occupé divers postes de direction, notamment celui de responsable mondial du GNL pour Shell Plc.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com ou celui de MidOcean Energy à l'adresse www.midoceanenergy.com.

28 mars 2024 à 10:50

