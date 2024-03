Midea Group bat des records de revenus et de bénéfices avec 373,7 milliards de RMB en 2023





Midea Group, le plus grand fournisseur d'appareils électroménagers au monde, a fait état d'une croissance impressionnante et de bénéfices records dans son rapport annuel 2023. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 373,7 milliards de RMB, soit une augmentation de 8,10 % en glissement annuel. Parallèlement, le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 33,7 milliards RMB, soit une augmentation de 14,10 % en glissement annuel, marquant la plus forte croissance depuis 2019.

Le succès de l'entreprise est attribué à sa stratégie « Global Impact », qui fait que les ventes à l'étranger représentent plus de 40 % de ses ventes totales depuis plusieurs années. Les produits de Midea ont été exportés dans plus de 200 pays et régions du monde entier, et l'entreprise ne cesse d'étendre sa production à l'étranger, en encourageant la construction de bases de production en Indonésie, en Inde, en Thaïlande, au Brésil, au Mexique, en Italie, en Égypte et dans d'autres pays.

Les nouvelles technologies énergétiques et industrielles de Midea participent à la transformation numérique et du développement durable écologique dans le domaine industriel mondial, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie. L'activité de compresseurs de climatisation domestiques de l'entreprise s'est classée première en 2023, revendiquant une part de marché mondiale de 45 %. Ses moteurs pour climatiseurs domestiques et pour lave-linge ont également obtenu la première place au niveau mondial, avec des parts de marché respectives de 40 % et 22 %. Les gammes de produits de l'entreprise pour les pièces automobiles à énergie nouvelle se développent en outre rapidement, avec un volume d'expédition prévu de 750 000 unités en 2023, ce qui représente une croissance de 400 % en glissement annuel. Par ailleurs, grâce à l'acquisition d'entreprises énergétiques telles que CLOU Electronics et Hiconics Eco-energy, Midea a fait son entrée dans l'industrie du stockage de l'énergie, qui représente un immense marché potentiel.

KUKA, une filiale de Midea, est l'une des quatre grandes entreprises de robots industriels au niveau mondial et la deuxième plus grande entreprise de robots lourds sur la base des ventes en 2023. En 2023, KUKA Group a atteint des records en termes de chiffre d'affaires et de volume de commandes, avec une performance particulièrement forte sur le marché chinois.

La technologie de construction intelligente de Midea fournit une solution d'intégration écologique intelligente pour la construction de bâtiments. Selon Frost & Sullivan, l'entreprise est le plus grand fournisseur de climatiseurs commerciaux en Chine continentale et le cinquième au niveau mondial en 2023.

Midea Group a investi plus de 14,5 milliards de RMB dans la R&D, employant plus de 23 000 chercheurs dans le monde. En 2022, l'entreprise se classera au septième rang mondial en termes de familles de brevets, au premier rang des entreprises chinoises et de l'industrie mondiale de l'électroménager, avec plus de 28 000 brevets d'invention.

Midea Group compte environ 200 filiales, 33 centres de recherche et de développement et 40 grandes bases de production dans le monde, avec plus de 190 000 employés. La croissance impressionnante de l'entreprise et ses bénéfices records témoignent de son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'expansion mondiale.

