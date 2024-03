BMO est reconnu pour son équité entre les sexes dans la liste Women Lead Here 2024 de Report on Business





MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, BMO a été reconnu dans la liste Women Lead Here 2024 de Report on Business, une référence annuelle qui reconnaît les entreprises canadiennes ayant la meilleure diversité des genres au sein de leur direction.

Conformément à sa raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à accélérer les initiatives visant à éliminer les obstacles économiques et sociétaux afin de réaliser des progrès significatifs et durables pour les communautés sous-représentées, y compris les femmes. L'engagement de la Banque à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans ses effectifs a donné des résultats importants :

plus de 42 pour cent des postes de haute direction sont occupés par des femmes; globalement, ce chiffre est resté supérieur à 40 pour cent depuis 2016;

la moitié des administrateurs indépendants du conseil d'administration de BMO sont des femmes.

Les entreprises figurant sur la liste Women Lead Here ont réalisé des progrès tangibles et organisationnels en matière de parité hommes-femmes au sein de la direction et sont choisies au moyen d'une méthodologie de recherche exclusive visant à déterminer les entreprises canadiennes qui affichent le plus haut degré de diversité des genres au sein de la direction.

« Notre travail pour éliminer les obstacles à l'inclusion relève de la responsabilité de tous à BMO - il est intégré à notre culture et repose sur nos valeurs de diversité, d'intégrité, d'empathie et de responsabilité, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Les recherches ont démontré que les équipes diversifiées sont plus fortes et plus performantes. Il est essentiel que nos équipes de direction représentent la diversité de notre effectif et des collectivités que nous servons. »

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour une autre année par le classement Women Lead Here de Report on Business, s'est réjouie Sharon Haward-Laird, conseillère générale et membre de la haute direction championne de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, BMO. L'équité entre les sexes est un pilier essentiel de la stratégie L'inclusion sans obstacles de BMO, qui nous permet de faire progresser les femmes et d'autres groupes méritant l'équité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Banque. »

« Reconnaître les réalisations des entreprises qui relèvent efficacement les défis de la parité des genres au sein de leur direction représente une avancée décisive, affirme Dawn Calleja, la rédactrice en chef du magazine Report on Business. Bien qu'il soit toujours possible de faire plus, les entreprises présentées ici servent de catalyseur pour les entreprises canadiennes, les incitant à progresser vers la parité des genres et, à leur tour, à cultiver des entreprises exceptionnelles. »

BMO s'est engagé à promouvoir l'équité entre les sexes sur le lieu de travail et au-delà. Parmi les autres initiatives, citons :

BMO s'est engagé à accroître le nombre d'entreprises détenues par des femmes dans l'ensemble de son territoire canadien. En 2023, BMO aura soutenu plus de 146 000 entreprises détenues par des femmes au Canada , grâce à des prêts d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars.

, grâce à des prêts d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. En 2023, l'Alliance pour les femmes de BMO, le plus important groupe-ressource d'employés de BMO, qui compte plus de 10 000 membres, a célébré dix ans de promotion de l'inclusion, de la mise en relation, du perfectionnement, de l'avancement et du soutien des femmes au sein de l'effectif et de la culture de BMO.

BMO a créé deux programmes destinés aux clientes, BMO pour Elles (CAN) et Women in Business (US) (en anglais), qui se concentrent sur la parité des sexes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier.

BMO a établi un partenariat avec 1871, ce qui a permis de développer le programme WMN?FINtech (en anglais). Depuis sa création en 2018, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises du secteur de la technologie financière en Amérique du Nord ont participé à cette initiative.

En 2020, pour soutenir les femmes entrepreneures pendant la pandémie, BMO pour elles a lancé le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes. Au cours des trois dernières années, ce programme a permis à 56 propriétaires d'entreprise d'Amérique du Nord de recevoir plus d'un demi-million de dollars en bourses.

recevoir plus d'un demi-million de dollars en bourses. En 2023, la stratégie des ambassadrices a commencé à mettre en relation les femmes chefs d'entreprise avec des conseillers des services bancaires aux grandes entreprises et aux entreprises spécifiques à leur région, formés et dédiés au soutien des femmes clientes.

BMO a récemment établi un partenariat avec l'Angel City Football Club (ACFC), une équipe de la National Women's Soccer League (NWSL). Dans le cadre du modèle de commandite de l'ACFC, les organisations ont engagé 10 pour cent du partenariat dans la collectivité par le biais d'une commandite du Girls Play Los Angeles (GPLA), où BMO soutient plus de 400 filles du niveau secondaire et jeunes non binaires à l'échelle de Los Angeles grâce à un accès sans frais à des programmes de soccer.

grâce à un accès sans frais à des programmes de soccer. BMO est fier de soutenir la bourse du prix Carol Shields Prize for Fiction. Ce prix, le plus important prix littéraire de langue anglaise au monde destiné aux femmes et aux écrivains non binaires, célèbre la créativité et l'excellence des oeuvres de fiction au Canada et aux États-Unis, tout en visant à contribuer à la lutte contre les inégalités dans le domaine de la critique littéraire, de la lecture et de la culture des prix.

Pour le classement de 2024, le Globe and Mail Report on Business a procédé à une analyse journalistique d'environ 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse sur la base de leur chiffre d'affaires, en évaluant le ratio de cadres féminins par rapport aux cadres masculins dans les trois premiers niveaux de la direction. Les données obtenues ont été appliquées à une formule pondérée qui tenait également compte du rendement, de la diversité et de l'évolution de l'entreprise d'une année sur l'autre.

La liste des lauréates de 2024 de Women Lead Here se trouve dans le numéro d'avril 2024 du magazine Report on Business, qui est distribué avec le Globe and Mail le jeudi 28 mars 2024 et en ligne à l'adresse tgam.ca/WomenLeadHere (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de la société Globe and Mail

The Globe and Mail est une des principales sociétés de médias de l'information au Canada, qui mène des débats nationaux et provoque des changements de politique grâce à un journalisme indépendant depuis 1844. Avec une couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail rejoint 6,2 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimé et numérique, et le magazine Report on Business rejoint 2,9 millions de lecteurs à chaque numéro imprimé et numérique. L'investissement du Globe and Mail dans l'innovation de la science des données signifie que, alors que le monde continue de changer, le Globe évolue également. The Globe and Mail appartient à Woodbridge, la filiale d'investissement de la famille Thomson.

SOURCE BMO Groupe Financier

28 mars 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :