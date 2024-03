Le BSIF organise la première table ronde des organismes internationaux de réglementation du secteur financier : favoriser la transmission de connaissances sur les pratiques de gestion du risque





TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - Les 26 et 27 mars 2024, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a organisé la première table ronde des agents principaux de la gestion du risque des organismes internationaux de réglementation du secteur financier à Toronto. La table ronde a été créée pour permettre aux grands organismes internationaux de réglementation du secteur financier d'échanger des connaissances et des pratiques exemplaires.

Plus de 20 personnes ont participé à la table ronde, dont des agents principaux de la gestion du risque de partout dans le monde et des représentants occupant des postes internes de gestion du risque de six pays différents. Parmi les sujets de discussion, mentionnons les stratégies d'atténuation des risques opérationnels, stratégiques et de surveillance. Cet événement marque une étape importante dans la promotion de la collaboration et dans la transmission de connaissances au sein de la communauté mondiale des organismes de réglementation du secteur financier.

Citation

« Le BSIF reconnaît l'importance de l'amélioration continue des pratiques de gestion du risque. Par l'entremise de projets comme la Table ronde des organismes internationaux de réglementation du secteur financier, nous cherchons à améliorer notre compréhension et nos capacités collectives liées à la gestion des risques opérationnels, stratégiques et de surveillance. Merci à tous les participants qui ont fait part de leurs connaissances. »

- Peter Routledge, Surintendant des institutions financières

Faits en bref

Le BSIF a créé la Table ronde des agents principaux de la gestion du risque des organismes internationaux de réglementation du secteur financier en 2023.

SOURCE Bureau du surintendant des institutions financières

28 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :