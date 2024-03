INVITATION AUX JOURNALISTES - Le ministre Jean Boulet fera le bilan des activités de la CNESST en matière de santé psychologique au travail





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera les actions de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en matière de santé psychologique au travail.

Pour l'occasion, il sera accompagné de M. Bruno Labrecque, président-directeur général par intérim de la CNESST.

Date : Vendredi 29 mars 2024



Heure : 9 h 30



Lieu : Québec

(Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Source : Renseignements : Marie Barrette

Directrice des communications

Cabinet du ministre du Travail et

ministre responsable de la région de la

Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du

Nord-du-Québec

Cellulaire : 418 930-1947 Direction générale des communications

CNESST

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

28 mars 2024 à 08:30

