Applied Intuition et Porsche annoncent des développements conjoints





MOUNTAIN VIEW, Californie, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Applied Intuition , fournisseur de logiciels automobiles basé dans la Silicon Valley, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le constructeur allemand de voitures de sport Porsche AG . L'objectif commun est le développement conjoint dans différents domaines de logiciels automobiles tout en maintenant la propriété des logiciels et en réduisant les dépendances vis-à-vis des fournisseurs de boîtes noires. Cela permet de réduire la complexité et d'accélérer la mise en oeuvre. Ce partenariat permet à Porsche d'utiliser son expertise pour développer, déployer et mettre à jour les logiciels automobiles afin d'offrir aux consommateurs des expériences uniques.

« Le développement de logiciels et d'IA est très différent du développement automobile traditionnel axé sur le matériel », a déclaré Qasar Younis, co-fondateur et PDG d'Applied Intuition. « L'intégration et la mise à jour de différents composants logiciels et d'IA peuvent s'avérer particulièrement difficiles, et c'est là que notre expertise intervient en tant qu'entreprise de logiciels axée sur l'IA. »

Dans la dernière génération de véhicules, les logiciels deviennent de plus en plus importants. Il est essentiel d'intégrer et de mettre à jour régulièrement les composants logiciels achetés auprès de différents fournisseurs. Porsche utilisera la solution ainsi que les meilleures pratiques logicielles et les processus d'intégration continue/déploiement continu (CI/CD) pour déployer et gérer les logiciels sur les futurs véhicules via une plateforme hors bord. Un vaste ensemble d'outils prend en charge la validation logicielle de bout en bout, depuis les logiciels en boucle (SIL) jusqu'au matériel en boucle (HIL) et aux essais sur les véhicules. La collaboration avec Applied Intuition a permis à Porsche de concevoir le logiciel de ses futurs véhicules assorti de solutions spécifiques pour les clients.

« Applied Intuition a été un partenaire logiciel important pour nous et nous aidera à mieux comprendre les logiciels dans chaque partie du véhicule. Les tests pourront alors être effectués à l'aide de logiciels et plus tôt dans le processus de développement. Cela nous permettra d'accélérer le processus d'itération et de nous concentrer sur la création des meilleures expériences possibles pour le consommateur », a déclaré Michael Steiner, membre du comité exécutif chargé de la recherche et du développement de Porsche AG. « Cette coopération renforcera le savoir-faire de Porsche en matière de logiciels, complétant et soutenant les activités du groupe Volkswagen. »

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est un fournisseur de logiciels pour véhicules de niveau 1 qui accélère l'adoption de machines sûres et intelligentes dans le monde entier. Fondée en 2017, Applied Intuition fournit la chaîne d'outils ADAS/AD définitive et une plateforme de véhicule de classe mondiale pour aider les clients à raccourcir les délais de mise sur le marché, à développer des produits de pointe et à créer des expériences de consommation de nouvelle génération. Dix-huit des 20 premiers constructeurs automobiles mondiaux font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour stimuler la production de véhicules modernes. Applied Intuition est au service des industries de l'automobile, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la défense. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Ann Arbor et à Detroit, dans le Michigan, à Washington, à Munich, à Stockholm, à Séoul et à Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://appliedintuition.com .

À propos de Porsche

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG a son siège à Stuttgart-Zuffenhausen. Le constructeur de voitures de sport est l'une des marques de luxe ayant le plus de valeur au monde. L'entreprise se considère comme un pionnier de la mobilité durable. Sportive et moderne. Et financièrement solide. La forte culture d'entreprise est basée sur la passion, l'esprit de pionnier, l'esprit sportif et la cohésion familiale.

28 mars 2024 à 07:14

