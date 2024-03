PCI Pharma Services, une CDMO de premier plan, publie son premier rapport ESG complet





PCI Pharma Services (« PCI »), une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, vient de publier l'édition inaugurale de son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) . Offrant un aperçu détaillé des efforts polyvalents de PCI en matière de durabilité, le rapport présente les progrès réalisés depuis le lancement officiel du programme en 2021 jusqu'à son exercice 2023, et énonce des objectifs ambitieux pour des progrès continus sur plusieurs fronts.

Le rapport détaillé révèle la performance, les objectifs et la stratégie de PCI pour atteindre neuf catégories d'impact identifiées, depuis les pratiques axées sur le développement durable relatives à l'empreinte carbone, la gestion responsable des déchets et l'approvisionnement éco-conscient, jusqu'aux questions de gestion des personnes telles que la santé et la sécurité, l'impact communautaire et la DEI. Compte tenu de sa position en tant que CDMO de classe mondiale comptant plusieurs milliers de clients et de fournisseurs à l'échelle mondiale, PCI a déployé des initiatives visant à avoir un impact pertinent sur les nombreuses communautés locales et mondiales avec lesquelles la société interagit, soigne et dessert.

Fidèle à cette philosophie, le programme ESG de PCI Pharma est intrinsèquement inclusif et ascendant. Le rapport comprend l'approche de PCI en matière d'évaluation de la double matérialité, qui recueille les avis de centaines d'employés ainsi que d'intervenants externes, notamment des clients, des partenaires fournisseurs, des investisseurs et des organismes communautaires. L'objectif de cette évaluation est d'identifier les éléments ESG importants pour toutes les parties prenantes et de se concentrer sur des progrès significatifs et mesurables à l'aune de ces facteurs cruciaux.

Fait encourageant, l'évaluation de la double matérialité a indiqué que la majorité des catégories d'impact ESG de PCI sont conformes aux priorités de ses parties prenantes. Les résultats de l'évaluation n'en ont pas moins été pertinents et ont été pris en compte pour assurer l'alignement à long terme entre les priorités des parties prenantes et la stratégie ESG de PCI.

Parmi les autres faits saillants du rapport ESG de PCI figurent :

Réduction des émissions. D'ici 2030, PCI vise à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 réduire de 50 % son intensité énergétique acheter 100 % de son énergie à partir de sources renouvelables

D'ici 2030, PCI vise à

Les objectifs et la stratégie en matière d'empreinte carbone ont été élaborés conformément à l'initiative SBT. D'ici 2045, PCI vise à atteindre une empreinte carbone nette zéro sur l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

Conservation de l'eau. D'ici 2030, PCI prévoit de réduire de 50 % sa consommation mondiale d'eau par mètre cube, et alors que les besoins de propreté et de stérilité du secteur pharmaceutique sont intrinsèquement gourmands en eau, PCI reste engagé à atteindre cet objectif ambitieux.

Gestion de l'eau. D'ici 2030, PCI cherche à réduire de 33 % l'intensité des déchets non dangereux, de diminuer de 90 % la réduction des déchets envoyés dans les décharges, et prévoit d'atteindre le recyclage de 100 % des déchets recyclables.

* Tous les objectifs environnementaux ont été calculés par rapport à une base de référence de 2020.

Impact communautaire. PCI a élaboré une stratégie officielle pour redonner à la communauté via l'augmentation annuelle de la participation des employés et l'impact communautaire mesurable pour chacun de ses sites mondiaux et de ses fonctions corporatives. Dans ce domaine, les activités comprennent l'identification des besoins les plus importants des communautés locales et le partenariat avec les organisations compétentes ; la communication des opportunités de bénévolat et l'encouragement les employés à créer des groupes d'intérêt ; et la création d'un nouveau programme appelé ESG Day Initiative, dans lequel les employés peuvent enregistrer jusqu'à huit heures par année d'activités bénévoles parrainées par l'entreprise dans diverses catégories.

DEI au niveau de toute l'entreprise. PCI demeure déterminé à renforcer ses mesures d'inclusion et de diversité, en mettant particulièrement l'accent sur l'équité salariale et la représentation équilibrée des genres et des groupes ethniques dans toute l'entreprise, y compris aux niveaux exécutifs et du conseil d'administration. Les efforts DEI de la société vont au-delà des opérations et touchent la chaîne d'approvisionnement ; avec le Programme de diversité des fournisseurs, PCI augmente le soutien aux entreprises appartenant aux femmes, aux minorités et aux groupes vulnérables dans la chaîne d'approvisionnement.

En tant que spécialiste des services de soins de santé, PCI considère que son approche de l'ESG montre à quel point le bien-être de la planète et celui de ses habitants sont intimement interconnectés.

« Bien que PCI ait officiellement lancé son programme ESG en 2021, sa sensibilité ESG ne date pas d'hier », déclare Salim Haffar, CEO, PCI Pharma Services. « En tant qu'entreprise responsable, nous avons évolué jour après jour pour aligner nos engagements, notre culture et nos performances sur le bien-être des humains, de la planète et des communautés que nous servons. En tant qu'équipe, nous nous adaptons aux meilleures pratiques de l'industrie, partageons les enseignements tirés et construisons des bases solides pour un avenir résilient. »

À propos de PCI Pharma Services

PCI est une CDMO mondiale de premier plan, qui fournit à ses clients des capacités intégrées de bout en bout en matière de développement, de fabrication et d'emballage de médicaments, afin d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits et d'accroître leurs chances de réussite commerciale. PCI apporte l'expérience éprouvée de plus de 90 lancements de produits réussis chaque année et de plus de cinq décennies d'activité dans le secteur des services de santé. La société dispose actuellement de 30 sites répartis dans sept pays (Australie, Canada, États-Unis, Irlande, Pays de Galles, Allemagne et Espagne) et de plus de 6 000 employés qui travaillent à mettre à la disposition des patients des thérapies qui changent la donne.

Une technologie de pointe et des investissements continus permettent à PCI Pharma Services de répondre aux besoins mondiaux en matière de développement de médicaments tout au long du cycle de vie du produit, depuis les capacités de fabrication jusqu'à la mise sur le marché, en passant par la chaîne d'approvisionnement des essais cliniques. Les clients considèrent PCI comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif dont l'objectif commun est d'améliorer la vie des patients. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur pci.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mars 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :