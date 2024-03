Québec Vert : une ressource pour tout savoir en matière d'horticulture ce printemps





SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Québec Vert met à la disposition des médias son réseau d'experts et d'expertes pour partager les connaissances en matière d'horticulture ornementale, environnementale et nourricière. Avec plus de 7?500 entreprises et 40?000 emplois équivalents temps plein, ce pilier de l'économie québécoise contribue significativement à la création d'emplois, à la croissance économique et au développement d'une économie verte.

Québec Vert fédère les associations de toute la chaîne horticole : de la production avec les pépinières, serres, producteurs d'arbres de Noël et gazonnières, en passant par la commercialisation, avec les jardineries, fleuristes et fournisseurs horticoles, jusqu'aux services, avec l'architecture de paysage, la conception de jardins, l'aménagement paysager, l'entretien paysager, l'arboriculture, l'irrigation et la surintendance de golf. En tant que représentante de ce secteur, Québec Vert est LA source pour répondre à toutes vos questions concernant le végétal et le paysage ce printemps.

Végétaliser le Québec pour un avenir plus vert

L'organisation a développé une expertise considérable en matière d'infrastructures végétalisées et produit une multitude d'outils pour accompagner les municipalités, les urbanistes, les architectes paysagistes et tous ceux qui travaillent au verdissement du Québec. Elle oeuvre aussi au développement des connaissances en matière de biodiversité, son Forum sur la biodiversité 2024 a d'ailleurs accueilli plus de 250 participants issus de municipalités, d'entreprises du secteur horticole, d'organismes sectoriels et environnementaux, d'institutions d'enseignement et de recherche et de ministères.

Québec Vert mène aussi la charge pour accélérer la végétalisation du Québec. Sa consultation nationale rassemble déjà plus de 530 inscriptions. Un livre blanc rassemblant des recommandations concrètes et prêtes à l'emploi sera remis au gouvernement provincial en mai, pour faire du Québec un chef de file en la matière.

Accompagner les entreprises vers un avenir durable

Québec Vert s'engage également à accompagner les entreprises horticoles dans leur transition vers des pratiques encore plus écoresponsables. L'organisation offre une panoplie de services et d'outils pour les aider à réduire leur empreinte environnementale et à améliorer leur performance globale.

Tout savoir sur le végétal et le paysage grâce au nouveau site Québec Vert

Le nouveau site Web de Québec Vert est une véritable mine d'informations précieuses pour tous ceux qui s'intéressent au végétal et au paysage. Contenu inédit, guides pratiques, dépliants informatifs, magazines professionnels, formations en ligne : la plateforme offre une multitude de ressources pour explorer l'univers de l'horticulture et découvrir les multiples bienfaits des végétaux.

En tant que leader incontesté du secteur horticole québécois, Québec Vert est un partenaire essentiel pour tous ceux qui aspirent à un avenir plus vert et plus durable. Pour en savoir plus et découvrir toutes les ressources disponibles, visitez le www.quebecvert.com ou contactez-nous pour une entrevue.

À propos de Québec Vert

Québec Vert est la porte-parole du secteur de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière au Québec. Sa mission est de représenter, promouvoir et favoriser la croissance de ce secteur, qui compte plus de 7?500 entreprises, dans une perspective de développement durable.

28 mars 2024

