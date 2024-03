Cintas Corporation annonce les résultats du troisième trimestre de son exercice 2024





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de son exercice 2024 clos au 29 février 2024. Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 s'élève à 2,41 milliards de dollars, contre 2,19 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 9,9 %. Le taux de croissance organique du chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, qui tient compte des acquisitions, des variations des taux de change et des différences dans le nombre de jours ouvrables, a été de 7,7 %.

Le marge brute pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 s'élève à 1,19 milliard de dollars, contre 1,03 milliard de dollars au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 14,9 %. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 49,4 % au troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 47,2 % au troisième trimestre de l'an dernier, en progression de 220 points de base. Les dépenses énergétiques, qui comprennent l'essence, le gaz naturel et l'électricité, ont baissé de 40 points de base au troisième trimestre de l'exercice 2024 par rapport au troisième trimestre de l'an dernier.

Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre de l'exercice 2024 a augmenté de 16,6 %, passant de 446,8 millions de dollars (M$) au troisième trimestre de l'exercice précédent à 520,8 M$. Le résultat d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires a été de 21,6 % au troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 20,4 % au troisième trimestre de l'an dernier.

Le résultat net s'est établi à 397,6 M$ pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, contre 325,8 M$ au troisième trimestre de l'an dernier, soit une augmentation de 22,0 %. Le taux d'imposition effectif au troisième trimestre de l'exercice 2024 était de 19,9 %, contre 22,1 % au troisième trimestre de l'exercice précédent. Les taux d'imposition des deux trimestres ont été affectés par certains éléments distincts, principalement l'incidence comptable fiscale de la rémunération en actions. Le bénéfice par action (BPA) dilué du troisième trimestre de l'exercice 2024 est de 3,84 USD, contre 3,14 USD au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 22,3 %.

Le 15 mars 2024, Cintas a versé un dividende trimestriel total en espèces de 137,6 M$ aux actionnaires, soit une augmentation de 17,1 % par rapport au montant payé en mars dernier.

Todd M. Schneider, président et chef de la direction de Cintas, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre reflètent la compétence en matière d'exécution et le dévouement exceptionnels de nos employés, que nous qualifions de partenaires. Chacun de nos segments d'exploitation continue de générer des performances élevées, ce qui a entraîné une croissance soutenue du chiffre d'affaires de 9,9 %, une marge brute record de 49,4 %, une marge d'exploitation record de 21,6 % et une croissance du BPA dilué de 22,3 %. »

M. Schneider a conclu en ces termes : « Sur la base de nos résultats du troisième trimestre, nous relevons nos prévisions financières pour l'exercice complet. Nous relevons nos prévisions de chiffre d'affaires annuel d'une fourchette de 9,48 à 9,56 milliards de dollars à une fourchette de 9,57 à 9,60 milliards de dollars, et de BPA dilué d'une fourchette de 14,35 à 14,65 dollars à une fourchette de 14,80 à 15,00 dollars. » Veuillez noter ce qui suit concernant les prévisions :

Les charges d'intérêts pour l'exercice 2024 devraient atteindre environ 99,0 M$, contre 109,5 M$ au cours de l'exercice 2023, principalement en raison de la baisse de la dette à taux variable. Cela pourrait changer à la suite de rachats d'actions ou d'activités d'acquisition futurs.

Le taux d'imposition effectif de l'exercice 2024 devrait être de 20,6 %, contre 20,4 % pour l'exercice 2023.

Nos prévisions de BPA dilué ne tiennent compte d'aucun rachat d'actions futur.

Cintas

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm ) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui aident les installations et employés de ses clients à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. Grâce à des offres qui comprennent des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des fournitures pour les toilettes, des produits de premiers soins et de sécurité, des extincteurs et des tests incendie, ainsi que des formations à la sécurité, Cintas aide ses clients à être prêts pour leur journée de travail (Ready for the Workday ®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique figurant au palmarès Fortune 500. Elle est cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS et fait partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

Cintas organise aujourd'hui à 10h00, heure de l'Est, une webdiffusion en direct pour passer en revue les résultats du troisième trimestre de son exercice 2024. La webdiffusion sera disponible publiquement sur le site Internet de Cintas à l'adresse www.Cintas.com. Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible environ deux heures après la fin de la conférence en direct, il restera disponible pendant deux semaines.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

La loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 comporte une règle refuge en cas de contentieux civil relatif aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « estime », « anticipe », « prédit », « projette », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « vise », « prévoit », « croit », « cherche à », « pourrait », « devrait », « peut », « fera », ou leur version négative, ainsi que de mots, termes et expressions semblables, ou par le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont valables qu'à la date où ils sont formulés. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne saurions garantir la réalisation d'un quelconque énoncé prospectif. Ces énoncés comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses potentiellement erronées et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Les facteurs susceptibles de provoquer une telle différence incluent, sans toutefois s'y limiter, la possibilité de coûts d'exploitation supérieurs aux prévisions, y compris les coûts de l'énergie et des carburants ; la baisse des volumes de vente ; la perte de clientèle en raison des tendances à l'externalisation ; les performances et les coûts d'intégration des acquisitions ; les pressions inflationnistes et les fluctuations des coûts des matériaux et de la main-d'oeuvre, y compris l'augmentation des coûts médicaux ; la volatilité des taux d'intérêt ; les coûts et l'impact potentiel des activités syndicales ; le non-respect des réglementations gouvernementales concernant la discrimination dans l'emploi, les salaires et avantages sociaux des employés, ainsi qu'en matière de santé et de sécurité des employés ; l'incidence sur l'exploitation des variations des taux de change, des droits de douane et d'autres risques politiques, économiques et réglementaires ; les incertitudes concernant les dépenses et responsabilités existantes ou nouvellement découvertes liées à la conformité et à l'assainissement de l'environnement ; notre capacité à atteindre nos objectifs en matière d'opportunités, améliorations et efficiences ESG (environnement, social et gouvernance) ; le coût, les résultats et l'évaluation continue des contrôles internes pour l'établissement de rapports financiers ; l'incidence de nouvelles prises de position comptables ; les perturbations causées par l'impossibilité d'accéder aux données des systèmes informatiques, y compris les risques liés à la cybersécurité ; le déclenchement ou l'issue de litiges, enquêtes ou autres procédures ; l'augmentation des coûts supposés d'approvisionnement ou de distribution des produits ; la perturbation des opérations suite à des événements catastrophiques ou exceptionnels, y compris les pandémies mondiales telles que le coronavirus COVID-19 ; le montant et le calendrier des rachats de nos actions ordinaires, le cas échéant ; les modifications apportées aux lois fédérales et étatiques en matière fiscale et d'emploi ; et les réactions des concurrents en matière de prix et de service. Cintas ne s'engage nullement à publier des révisions de ces énoncés prospectifs ou à les actualiser, que ce soit suite à de nouvelles informations ou afin de refléter des événements, des circonstances ou tout autre développement imprévu survenant après la date de formulation de ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Une liste et une description plus exhaustives de ces risques, incertitudes et d'autres sujets se trouvent dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 mai 2023 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les risques et incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont pas les seuls auxquels nous sommes exposés. D'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à ce jour, ou que nous ne considérons pas comme menaçants à l'heure actuelle, pourraient également nuire à nos activités.

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Trimestre clos au 29 février

2024 28 février

2023 Variation en pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 1.876.642 $ 1.716.165 9,4% Autres 529.531 473.821 11,8% Revenus totaux 2.406.173 2.189.986 9,9% Coûts et dépenses : Coût de location d'uniformes et services aux établissements 960.208 907.993 5,8% Autres coûts 258.117 247.962 4,1% Frais de vente et d'administration 667.048 587.219 13,6% Résultat d'exploitation 520.800 446.812 16,6% Intérêts créditeurs (930 ) (373 ) 149,3% Intérêts débiteurs 25.530 28.819 (11,4)% Bénéfice avant impôts 496.200 418.366 18,6% Impôts sur le revenu 98.621 92.539 6,6% Bénéfice net $ 397.579 $ 325.827 22,0% Bénéfice de base par action $ 3,90 $ 3,19 22,3% Bénéfice dilué par action $ 3,84 $ 3,14 22,3% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101.477 101.714 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 103.187 103.418

Cintas Corporation États des résultats consolidés condensés (non vérifiés) (en milliers, sauf pour les données par action) Période de neuf mois close au 29 février

2024 28 février

2023 Variation en pourcentage Revenus : Location d'uniformes et services aux établissements $ 5.554.009 $ 5.123.924 8,4% Autres 1.571.671 1.407.374 11,7% Revenus totaux 7.125.680 6.531.298 9,1% Coûts et dépenses : Coût de location d'uniformes et services aux établissements 2.882.022 2.705.486 6,5% Autres frais 772.691 741.222 4,2% Frais de vente et d'administration 1.949.928 1.752.724 11,3% Résultat d'exploitation 1.521.039 1.331.866 14,2% Intérêts créditeurs (2.121 ) (872 ) 143,2% Intérêts débiteurs 76.664 85.459 (10,3)% Bénéfice avant impôts 1.446.496 1.247.279 16,0% Impôts sur le revenu 289.219 245.470 17,8% Bénéfice net $ 1.157.277 $ 1.001.809 15,5% Bénéfice de base par action $ 11,34 $ 9,82 15,5% Bénéfice dilué par action $ 11,15 $ 9,65 15,5% Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101.681 101.589 Nombre moyen pondéré dilué d'actions ordinaires en circulation 103.347 103.363

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION

Résultats de marge brute et de marge bénéficiaire nette Trimestre clos au Période de neuf mois close au 29 février

2024 28 février

2023 29 février

2024 28 février

2023 Marge brute sur la location d'uniformes et les services aux établissements 48,8% 47,1% 48,1% 47,2% Marge brute sur les autres activités 51,3% 47,7% 50,8% 47,3% Marge brute totale 49,4% 47,2% 48,7% 47,2% Marge bénéficiaire nette 16,5% 14,9% 16,2% 15,3%

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non-PCGR au sens des règles promulguées par la Commission américaine des valeurs mobilières (SEC). Pour compléter ses états financiers consolidés condensés, présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, la Société fournit ces mesures financières supplémentaires non conformes aux PCGR du flux de trésorerie disponible et de la croissance organique du chiffre d'affaires. La Société estime que ces mesures financières non-PCGR permettent de mieux comprendre son rendement antérieur ainsi que ses perspectives de rendement futur. Un rapprochement de la différence entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR est présenté dans les tableaux ci-dessous.

Calcul du flux de trésorerie disponible Période de neuf mois close au (en milliers) 29 février

2024 28 février

2023 Encaisse nette générée par les activités $ 1.386.741 $ 1.044.191 Dépenses en capital (307.558 ) (224.116 ) Flux de trésorerie disponible $ 1.079.183 $ 820.075

La direction utilise le flux de trésorerie disponible pour évaluer le rendement financier de la Société. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une donnée utile aux investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d'exploitation de la Société au capital utilisé pour assurer la continuité, l'amélioration et le développement de ses activités commerciales.

Calcul de la croissance organique Trimestre clos au Période de neuf mois close au 29 février

2024 28 février

2023 Pourcentage de croissance 29 février

2024 28 février

2023 Pourcentage de croissance A B G I J O Revenus $ 2.406.173 $ 2.189.986 9,9% $ 7.125.680 $ 6.531.298 9,1% G=(A-B)/B O=(I-J)/J C D K L Jours ouvrables durant la période 65 64 196 195 E F H M N P Croissance des revenus corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables $ 2.369.155 $ 2.189.986 8,2% $ 7.089.324 $ 6.531.298 8,5% E=(A/C)*D F=(B/D)*D H=(E-F)/F M=(I/K)*L N=(J/L)*L P=(M-N)/N Impact des acquisitions et des taux de change des devises, montants nets (0,5)% (0,3)% Croissance organique 7,7% 8,2%

La direction estime que la croissance organique du chiffre d'affaires est une donnée utile aux investisseurs, car elle reflète la performance des revenus par rapport à une période antérieure avec le même nombre de jours générant des revenus et exclut l'impact des acquisitions, des cessions et des variations des taux de change.

DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers) Location d'uniformes et services aux établissements Premiers soins et services de sécurité Toutes les autres activités Entreprise Total Pour le trimestre clos au 29 février 2024 Revenus $ 1.876.642 $ 262.602 $ 266.929 $ ? $ 2.406.173 Marge brute $ 916.434 $ 147.732 $ 123.682 $ ? $ 1.187.848 Frais de vente et d'administration $ 496.027 $ 90.015 $ 81.006 $ ? $ 667.048 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (930 ) $ (930 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 25.530 $ 25.530 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 420.407 $ 57.717 $ 42.676 $ (24.600 ) $ 496.200 Pour le trimestre clos au 28 février 2023 Revenus $ 1.716.165 $ 231.605 $ 242.216 $ ? $ 2.189.986 Marge brute $ 808.172 $ 119.408 $ 106.451 $ ? $ 1.034.031 Frais de vente et d'administration $ 448.177 $ 72.137 $ 66.905 $ ? $ 587.219 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (373 ) $ (373 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 28.819 $ 28.819 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 359.995 $ 47.271 $ 39.546 $ (28.446 ) $ 418.366 Pour la période de neuf mois close au 29 février 2024 Revenus $ 5.554.009 $ 789.696 $ 781.975 $ ? $ 7.125.680 Marge brute $ 2.671.987 $ 438.824 $ 360.156 $ ? $ 3.470.967 Frais de vente et d'administration $ 1.445.440 $ 262.996 $ 241.492 $ ? $ 1.949.928 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (2.121 ) $ (2.121 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 76.664 $ 76.664 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1.226.547 $ 175.828 $ 118.664 $ (74.543 ) $ 1.446.496 Pour la période de neuf mois close au 28 février 2023 Revenus $ 5.123.924 $ 701.740 $ 705.634 $ ? $ 6.531.298 Marge brute $ 2.418.438 $ 354.698 $ 311.454 $ ? $ 3.084.590 Frais de vente et d'administration $ 1.324.577 $ 221.086 $ 207.061 $ ? $ 1.752.724 Intérêts créditeurs $ ? $ ? $ ? $ (872 ) $ (872 ) Intérêts débiteurs $ ? $ ? $ ? $ 85.459 $ 85.459 Bénéfice (perte) avant impôts sur le revenu $ 1.093.861 $ 133.612 $ 104.393 $ (84.587 ) $ 1.247.279

Cintas Corporation Bilans consolidés condensés (en milliers, sauf pour les données par action) 29 février

2024 31 mai

2023 (non vérifiés) ACTIF Actif à court terme : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 128.483 $ 124.149 Comptes débiteurs nets 1.262.077 1.152.993 Stocks nets 451.215 506.604 Uniformes et autres articles de location en service 1.025.597 1.011.918 Charges payées d'avance et autres actifs à court terme 163.624 142.795 Total de l'actif à court terme 3.030.996 2.938.459 Immobilisations corporelles nettes 1.505.810 1.396.476 Investissements 294.261 247.191 Écarts d'acquisition 3.212.432 3.056.201 Contrats de service, montants nets 335.863 346.574 Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location d'exploitation, montants nets 186.514 178.464 Autres actifs nets 412.999 382.991 $ 8.978.875 $ 8.546.356 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passif à court terme : Comptes créditeurs $ 307.941 $ 302.292 Rémunération à payer et engagements connexes 182.669 239.086 Charges à payer 720.545 632.504 Impôts exigibles 18.310 12.470 Passif de location-exploitation, à court terme 44.430 43.710 Total du passif circulant 1.273.895 1.230.062 Passif à long terme : Dette exigible à plus d'un an 2.474.908 2.486.405 Impôts sur le revenu différés 481.177 498.356 Passifs de location simple 146.060 138.278 Charges à payer 368.752 329.269 Total du passif à long terme 3.470.897 3.452.308 Capitaux propres : Actions privilégiées, sans valeur nominale : ? ? 100 000 actions autorisées, aucune en circulation Actions ordinaires, sans valeur nominale, et capital versé : 2.246.329 2.031.542 425 000 000 actions autorisées Exercice 2024 : 193 090 252 actions émises et 101 444 090 en circulation Exercice 2023 : 192 198 938 actions émises et 101 732 148 en circulation Bénéfices non répartis 10.341.248 9.597.315 Actions de trésorerie : (8.439.817 ) (7.842.649 ) Exercice 2024 : 91 646 162 actions Exercice 2023 : 90 466 790 actions Cumul des autres éléments du résultat étendu 86.323 77.778 Total des capitaux propres 4.234.083 3.863.986 $ 8.978.875 $ 8.546.356

Cintas Corporation États consolidés condensés des flux de trésorerie (non vérifiés) (en milliers) Période de neuf mois close au 29 février

2024 28 février

2023 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : Bénéfice net $ 1.157.277 $ 1.001.809 Ajustements pour rapprocher les revenus nets de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation : Amortissement 207.637 190.801 Amortissement des actifs incorporels et coûts contractuels capitalisés 119.815 113.281 Rémunération en actions 84.490 75.334 Impôts différés (21.366 ) 22.001 Variation des actifs et des passifs courants, nette des acquisitions d'entreprises : Comptes débiteurs nets (109.040 ) (132.473 ) Stocks nets 55.834 (60.563 ) Uniformes et autres articles de location en service (9.060 ) (85.991 ) Charges payées d'avance, autres actifs à court terme et coûts contractuels capitalisés (104.873 ) (116.842 ) Comptes créditeurs 5.771 32.851 Rémunération à payer et obligations connexes (58.511 ) (32.666 ) Charges à payer et autres 52.945 17.856 Impôts exigibles 5.822 18.793 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.386.741 1.044.191 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Dépenses en capital (307.558 ) (224.116 ) Achats d'investissements (7.592 ) (4.618 ) Acquisitions d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (185.028 ) (32.983 ) Autres, montants nets (3.100 ) (6.894 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement (503.278 ) (268.611 ) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Paiements de billets de trésorerie, nets ? (62.200 ) Remboursement de la dette (13.450 ) ? Produit tiré de l'exercice des rémunérations à base d'actions 1.275 2.941 Dividendes payés (393.310 ) (332.421 ) Rachat d'actions ordinaires (468.146 ) (370.917 ) Autres, montants nets (5.839 ) (11.996 ) Trésorerie nette utilisée dans les activités de financement (879.470 ) (774.593 ) Impact des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 341 (2.895 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 4.334 (1.908 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 124.149 90.471 Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période $ 128.483 $ 88.563

