Sinopec présente son rapport annuel 2023; l'entreprise a généré des revenus de 444,81 milliards de dollars américains, soit une croissance sur douze mois de 14,5 %

BEIJING, 28 mars 2024 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, "Sinopec") a récemment déposé son rapport annuel 2023 et communiqué les revenus d'exploitation du groupe conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), affichant des revenus de 3,21 billions de yuans (444,66 milliards de dollars américains) et des bénéfices d'exploitation de 86,828 milliards de yuans (12,03 milliards de dollars américains), une croissance de 14,5 % par rapport à l'année précédente ; le bénéfice attribuable aux actionnaires s'est élevé à 58,31 milliards de yuans (8,08 milliards de dollars américains) et le bénéfice par action était de 0,487 yuan.

Conformément aux normes comptables chinoises pour les entreprises commerciales (ASBE), le bénéfice net de Sinopec attribuable aux actionnaires de la société mère a atteint 60,463 milliards de yuans (8,37 milliards de dollars américains), et le bénéfice par action de base était de 0,505 yuan. Sinopec a réalisé un flux de trésorerie d'exploitation de 161,475 milliards de yuans (22,37 milliards américains) en 2023, soit une augmentation de 38,9 % par rapport à l'année précédente.

Sinopec a atteint des sommets sans précédent en ce qui concerne la production d'équivalents de pétrole et de gaz, du volume de traitement du pétrole brut et du volume total de distribution des produits pétroliers raffinés nationaux :

Production de 70,92 millions de tonnes d'équivalent de pétrole et de gaz, en hausse de 3,1 % sur douze mois;

Production de 37,9 milliards de mètres cubes de gaz naturel, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente;

Traitement de 258 millions de tonnes de pétrole brut, en hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente;

Distribution de 188 millions de tonnes de produits raffinés en Chine, en hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente;

Production de 14,314 millions de tonnes d'éthylène, en hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente.

Sinopec prend les devants grâce à une stratégie intégrée mettant l'accent sur l'optimisation des opérations, les avantages du réseau et l'investissement continu dans la recherche et le développement en technologie.

Sinopec continue de renforcer ses activités d'exploration et a réalisé des percées majeures dans la nouvelle zone de Shunbei dans le bassin de Tarim, le gisement de méthane profond dans le bassin d'Ordos et le projet Deep Earth et la zone de démonstration nationale du pétrole de schiste de Shengli Jiyang, affichant un taux de remplacement de 131 % des réserves de pétrole et de gaz à l'échelle nationale et un profit tout au long de l'année sur le plan des activités de GNL.

Le groupe améliore la transformation en faisant de l'innovation son principal moteur, en augmentant ses investissements dans la R-D pour s'attaquer aux risques associés aux technologies de base et approfondir la recherche. En 2023, Sinopec a demandé 9 601 brevets canadiens et étrangers et a reçu 5 483 autorisations.

« En ce qui concerne l'avenir, Sinopec mettra davantage l'accent sur la création de plus grandes valeurs, la culture de nouvelles forces productives de qualité, la promotion de la transformation et l'élargissement de la portée des profits pour atteindre le développement durable, en tirant parti des avantages du groupe que sont la chaîne complète de l'industrie, le marché, la marque, la technologie et les talents », a déclaré Ma Yongsheng, président de Sinopec.

28 mars 2024

