Innophos annonce l'enregistrement REACH dans l'UE pour INNOVALT® SL70 Scavenger





Innophos, un chef de file mondial de la production de phosphates et de minéraux spécialisés, est fier d'annoncer l'enregistrement européen REACH de son produit révolutionnaire, INNOVALT® SL70 Scavenger. Cet accomplissement souligne le dévouement d'Innophos en faveur de l'innovation, de la santé humaine et de la durabilité environnementale.

INNOVALT® SL70 Scavenger est une formule brevetée qui réduit sensiblement la libération de sulfure d'hydrogène (H 2 S), un gaz toxique, dans la production, le stockage et l'application du bitume. En améliorant la sécurité au travail et en réduisant la pollution de l'environnement, INNOVALT® SL70 Scavenger illustre l'engagement d'Innophos à créer des communautés et des environnements de travail plus sains.

De plus, INNOVALT® SL70 Scavenger renforce la longévité des équipements en minimisant la corrosion. Associé à sa compatibilité avec l'acide polyphosphorique et d'autres additifs bitumineux courants, cet avantage positionne INNOVALT® SL70 en tant que solution polyvalente, facile à utiliser et adaptée à une large gamme de types de bitume.

John Toczek, VP, gestion commerciale, Innophos, fait part de son enthousiasme : « L'enregistrement REACH d'INNOVALT® SL70 Scavenger témoigne de notre profond respect aux normes de sécurité et de réglementation de l'Union européenne. Il reflète également notre engagement à fournir des solutions supérieures en matière de sécurité et d'amélioration des performances à l'industrie européenne du bitume. »

INNOVALT® SL70 Scavenger établit de nouvelles références en matière de gouvernance environnementale et d'excellence opérationnelle dans le secteur du bitume.

Pour de plus amples renseignements à propos d'INNOVALT® SL70 Scavenger et ses atouts, veuillez visiter notre site web.

À propos d'Innophos

Innophos est un chef de file mondial de la production de solutions spécialisées de phosphate et minérales desservant les marchés de l'alimentation, des boissons, de la nutrition et industriels. Tirant parti de notre expertise en science et technologie du phosphate, nous travaillons au côté de nos clients pour innover et fournir des produits inégalés en termes de qualité et de performance. Basé à Cranbury, dans le New Jersey, Innophos dispose d'une présence manufacturière intégrée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.innophos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 22:05

