Resources Kobo lance son programme de forage au diamant de 2024 dans le cadre de son projet aurifère de Kossou détenu à 100 %

Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) a le plaisir d'annoncer que la société a amorcé environ 4 000 à 5 000 mètres (« m ») de forage au diamant dans sa première phase du programme d'exploration de 2024 dans le cadre de son projet aurifère Kossou (« Kossou »), détenu à 100 % et situé en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest.

Le programme de forage de 2024 de la société assure une continuité des résultats de son programme d'exploration lancé en 2023 dans le cadre duquel de multiples zones de cisaillement de minéralisation aurifère ont été identifiées dans trois cibles clés d'une distance longitudinale combinée de plus de quatre kilomètres. Le programme d'exploration de 2023 de la société comprenait 5 887 m (53 trous) de forage à circulation inverse (« CI ») et environ 5 400 m (93 tranchées) de tranchées, aboutissant en une importante minéralisation aurifère dans la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie.

La société a entrepris sa première phase de forage au diamant pour l'aider à mieux comprendre les mesures de contrôle détaillées de la structure de la minéralisation aurifère à Kossou, ainsi que l'association entre de fortes zones de cisaillement traversantes qui sont orientées N-S et l'intersection de ces structures avec des veines à haute teneur de quartz orientées ONO-ESE et E-O (veines « V2 »), comme l'a documenté le Dr Ghislain Tourigny dans son rapport structural détaillé fourni à la société en octobre 2023 (voir le communiqué de presse daté du 1er novembre 2023) [en anglais seulement]. Le rapport structural de la société a mis en évidence une importante zone de déformation et d'altération de 300 à 400 mètres de large cartographiée sur une distance de plus de 3 km au sud de la zone Road Cut, située dans le mur suspendu d'une faille de premier ordre à l'échelle de la croûte identifiée comme la faille de la zone Contact. L'étude indique également que le système contient deux styles de minéralisation aurifère, à savoir 1) un style de remplacement composé de sulfures et de carbonates disséminés dans des basaltes fortement silicifiés et 2) des veines de quartz-carbonate tardives qui recoupent obliquement la minéralisation silicifiée et les zones de cisaillement. Une minéralisation aurifère significative est présente dans les deux styles de minéralisation et d'autres travaux géologiques indiquent que ce corridor structurel s'étend vers le sud à travers la zone Jagger, sur plus de 3,5 kilomètres, suggérant la présence d'un important système aurifère mésothermal à Kossou. Nous estimons que la zone Road Cut, la zone Jagger et la zone Kadie présentent une structure et des mesures de contrôle de la minéralisation semblables.

Aperçu du programme de forage de 2024 ? Première phase :

Zone Jagger : La société prévoit effectuer environ 1 200 m de forage (5-6 trous) dans la zone Jagger, qui représente la plus grande et la plus forte anomalie géochimique du sol découverte à ce jour à Kossou. L'objectif de la phase initiale de forage au diamant dans la zone Jagger est de confirmer l'interprétation structurale de la zone. En 2023, la société a réalisé un total de 25 trous de forage par CI sur une distance de 3 164 m et a enregistré de larges zones de minéralisation aurifère au sein d'une importante structure de cisaillement orientée N-S avec des sections à haute teneur associées à un système de veines V2 transversales sur une distance totale de 1 400 m. Une importante minéralisation aurifère a été recoupée dans chaque trou foré au cours du programme de forage de 2023 de la société, y compris aux points d'intersection de forage clés : KRC002 : 20 m à 1,87 g/t Au, y compris 3 m à 6,28 g/t Au KRC011 : 19 m à 2,03 g/t Au, y compris 6 m à 4,00 g/t Au KRC009 : 48 m à 1,03 g/t Au, y compris 15 m à 1,70 g/t Au

La société prévoit effectuer environ 2 400 m (15 ou 16 trous) de forage dans la zone Road Cut pour délimiter l'écart de 500 m identifié entre KRC044 et KRC051 (voir le communiqué de presse daté du 15 janvier 2024) [en anglais seulement], qui repose sur une forte anomalie géochimique aurifère du sol et définit plus précisément l'interprétation structurale de la zone. La société a réalisé 1 699 m de forage par CI dans 13 trous en 2023 et a défini de larges zones de minéralisation aurifère avec des sections à haute teneur situées dans des unités volcaniques cisaillées et silicifiées sur distance longitudinale de 850 m. Les points d'intersection de forage clés du programme de forage par CI de 2023 dans la zone Road Cut comprennent : KRC044 : 13 m à 2,10 g/t Au, y compris 2 m à 10,41 g/t Au KRC022 : 9 m à 3,18 g/t Au, y compris 2 m à 8,38 g/t Au

La société prévoit effectuer environ 2 400 m (15 ou 16 trous) de forage dans la zone Road Cut pour délimiter l'écart de 500 m identifié entre KRC044 et KRC051 (voir le communiqué de presse daté du 15 janvier 2024) [en anglais seulement], qui repose sur une forte anomalie géochimique aurifère du sol et définit plus précisément l'interprétation structurale de la zone. La société a réalisé 1 699 m de forage par CI dans 13 trous en 2023 et a défini de larges zones de minéralisation aurifère avec des sections à haute teneur situées dans des unités volcaniques cisaillées et silicifiées sur distance longitudinale de 850 m. Les points d'intersection de forage clés du programme de forage par CI de 2023 dans la zone Road Cut comprennent : Zone Kadie : La société prévoit effectuer environ 1 400 mètres (8 à 10 trous) dans la zone Kadie, une anomalie géochimique prometteuse et non forée. L'échantillonnage intercalaire du sol réalisé précédemment a permis d'identifier trois fortes anomalies géochimiques qui sont orientées S-E totalisant une distance longitudinale de plus de 1 km et qui sont situées juste à l'ouest de la zone Jagger principale et présentant des caractéristiques structurales et lithologiques semblables à celles trouvées dans la zone de cisaillement aurifère potentielle de Jagger. Les résultats significatifs des tranchées rapportés précédemment comprennent : KTR036 22 m à 2,73 g/t Au, y compris 4 m à 12,92 g/t Au KTR063 : 13 m à 2,80 g/t Au, y compris 1 m à 31,30 g/t Au KTR065 : 7 m à 4,78 g/t Au, y compris 1 m à 21,70 g/t Au

La société prévoit effectuer environ 1 400 mètres (8 à 10 trous) dans la zone Kadie, une anomalie géochimique prometteuse et non forée. L'échantillonnage intercalaire du sol réalisé précédemment a permis d'identifier trois fortes anomalies géochimiques qui sont orientées S-E totalisant une distance longitudinale de plus de 1 km et qui sont situées juste à l'ouest de la zone Jagger principale et présentant des caractéristiques structurales et lithologiques semblables à celles trouvées dans la zone de cisaillement aurifère potentielle de Jagger. Les résultats significatifs des tranchées rapportés précédemment comprennent : KTR036 22 m à 2,73 g/t Au, y compris 4 m à 12,92 g/t Au KTR063 : 13 m à 2,80 g/t Au, y compris 1 m à 31,30 g/t Au KTR065 : 7 m à 4,78 g/t Au, y compris 1 m à 21,70 g/t Au

pour mieux recouper les zones de cisaillement N-S et les ensembles de veines V2 à haute teneur, le système est maintenant considéré à haute teneur aurifère, comme l'ont montré les tranchées de surface et la cartographie détaillée. D'autres travaux de tranchée, de cartographie géologique et de géochimie du sol seront réalisés tout au long du programme de forage de 2024 de la société.

« En raison du franc succès de notre premier programme de forage achevé au troisième trimestre de 2023, nous sommes très enthousiastes d'entreprendre la deuxième série de forages à Kossou », a déclaré Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo. « Lors du premier programme de forage lancé en 2023, d'importantes quantités de minéralisation aurifère ont été recoupées dans presque tous les trous, des découvertes quasiment sans précédent », a-t-il ajouté. « Après avoir fait des découvertes significatives à nos trois cibles clés et hautement prometteuses (la zone Jagger, la zone Road Cut et la zone Kadie), nous nous réjouissons de terminer notre second programme de forage à Kossou », a-t-il renchéri.

M. Gosselin a conclu en disant ceci : « Notre objectif est de faire progresser rapidement ces cibles clés en testant notre compréhension croissante de la structure et des mesures de contrôle de la minéralisation aurifère à nos cibles clés. Nous sommes ravis de forer une partie importante de l'anomalie géochimique du sol dans la zone Road Cut qui était auparavant inaccessible et de terminer les premiers trous de forage dans la zone Kadie qui semble démontrer un excellent potentiel d'exploration. Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre à profit nos connaissances actuelles à Kossou avec environ 4 000 à 5 000 mètres de forage au diamant alloués au projet au deuxième trimestre de 2024 et nous poursuivrons un vaste programme d'exploration de surface en cours qui comprend des tranchées, de la prospection, de la cartographie et de l'échantillonnage de sol. »

Lancement de la présentation interactive 3D pour les investisseurs

La société est heureuse d'annoncer le lancement d'une présentation interactive en 3D, toutes les parties prenantes pourront ainsi mieux comprendre l'histoire de Kobo grâce à une expérience plus immersive. Réalisée par VRFY, cette présentation offre aux investisseurs un moyen unique et attrayant d'approfondir la thèse d'investissement convaincante de Kobo à l'aide de diapositives interactives, par l'obtention d'une vue d'ensemble complète de la proposition d'investissement de la société. La société invite les investisseurs à découvrir sa nouvelle présentation en cliquant sur le lien fourni ici [en anglais seulement].

Échantillonnage, QA/QC et procédures analytiques

Tous les échantillons ont été analysés à l'installation du SGS de Yamoussoukro au moyen essai pyrognostique de 50 g avec finition AA (FAA505 avec code de préparation PRP87). Tous les échantillons de QA/QC ont présenté des valeurs dans des limites acceptables. Toutes les tranchées sont subhorizontales et les points d'interception signalés ne sont pas exprimés en largeur réelle. Les points d'interception de forage par Cl précédemment rapportés sont indiqués comme des longueurs de trou de forage, car les travaux réalisés ne sont pas suffisants pour déterminer la largeur réelle de la minéralisation.

Examen des renseignements techniques

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été revus et approuvés par Paul Sarjeant, P.Geo., personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Sarjeant est président et chef de l'exploitation et administrateur de Kobo.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo, société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et les plus développés d'Afrique de l'Ouest. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est adjacent à la mine d'or Yaouré de Perseus Mining, l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l'échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, avec d'excellents résultats d'échantillonnage de roches et de tranchées. La société a réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ 5 400 m de tranchées en 2023 et prévoit réaliser d'autres forages de diamant et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative et d'une largeur de 300 m et d'une longueur de plus de 3 km, définissant un système aurifère mésothermal potentiellement important. Kobo offre aux investisseurs la combinaison prometteuse de perspectives aurifères de haute qualité sous la direction d'une équipe chevronnée dotée d'une expérience dans le pays.

Les actions ordinaires de Kobo se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

Mise en garde relative aux informations prospectives :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des prévisions et des projections valables à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui nécessite des discussions à l'égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l'intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations du conseil d'administration, des actionnaires ou réglementaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est dont avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. Kobo n'assume aucune obligation ni responsabilité de mettre à jour les énoncés prospectifs relatifs aux estimations, aux opinions, aux projections ou aux autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

