Avis aux médias - Les ministres Valdez et Ien feront une importante annonce au sujet de la garde d'enfants

MISSISSAUGA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, feront une importante annonce concernant les services abordables de garde d'enfants pour les familles.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le jeudi 28 mars 2024

Heure : 14 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

Falconer YMCA Child Care Centre

114 Falconer Drive

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected].

Ceux qui souhaitent assister à l'annonce devront présenter une preuve d'agrément.

27 mars 2024

