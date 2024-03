FLO et General Motors multiplient les bornes de recharge en milieu de travail





Le Centre technique mondial de GM est le plus grand déploiement de bornes de recharge FLO en Amérique du Nord

WARREN, Mich., le 27 mars 2024 /CNW/ - FLO , un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a augmenté le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques déployées au Centre technique mondial de General Motors, ce qui en fait le plus grand déploiement de bornes FLO en milieu de travail sur un seul site en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette expansion, des bornes de recharge FLO CoRe+ et des bornes de recharge rapide SmartDC additionnelles ont été installées sur le campus pour aider à répondre aux besoins croissants de recharge des VE pour les employés et les visiteurs.

« Le Centre technique mondial de GM est au coeur de l'ingénierie et de l'innovation technologique, et il est logique que FLO contribue à alimenter l'équipe de GM, une autre innovation dans le domaine des VE au Michigan », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « En travaillant ensemble, GM et FLO offrent aux électromobilistes des options de recharge des VE encore plus fiables. »

De plus, le Centre technique mondial faisant partie du programme MIGreenPower de DTE, ces bornes FLO rechargeront les véhicules en utilisant des énergies renouvelables.

« GM est depuis longtemps un fervent promoteur de l'avancement et de l'expansion de l'infrastructure de recharge des VE », a déclaré Kristen Siemen, vice-présidente des milieux de travail durables et chef du développement durable de GM. « Fournir des solutions de recharge supplémentaires dans nos installations avec de l'énergie produite par la technologie renouvelable est une solution gagnant-gagnant qui nous enthousiasme beaucoup. »

Les bornes de recharge ont été expédiées de l'installation de FLO située à Auburn Hills, au Michigan, et sont conçues pour être durables et résistantes aux intempéries. FLO a commencé à fournir des bornes de recharge en milieu de travail à GM en 2021 et, à ce jour, a expédié plus de 1 200 bornes aux installations de GM et aux sites de fabrication en Amérique du Nord dans le cadre de ce programme.

« GM, FLO et DTE sont sur un parcours commun pour rendre les véhicules électriques et la recharge des VE plus accessibles pour nos clients », a déclaré Tony Tomczak, vice-président des ventes et du marketing électriques de DTE. « En tant que client de MIGreenPower, les bornes de recharge de GM sont alimentées par l'énergie éolienne et solaire fabriquée au Michigan, et nous nous engageons à élargir l'accès aux énergies renouvelables dans la région métropolitaine de Detroit et dans tout le Michigan. »

FLOMC, CoRe+MD et SmartDCMD sont des marques déposées ou non déposées des Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et ses bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Michigan et au Québec. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

27 mars 2024 à 13:07

