La construction d'appartements soutient les mises en chantier d'habitations dans les plus grandes villes du Canada

OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - Une forte hausse de la construction d'appartements, surtout à Toronto, Vancouver et Calgary, a plus que compensé la baisse de la construction de maisons individuelles et de jumelés. Ainsi, en 2023, le niveau global des mises en chantier d'habitations dans les six plus grandes villes du Canada est demeuré pratiquement inchangé par rapport à 2022. C'est ce que conclut le dernier Rapport sur l'offre de logements (ROL), publié aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce rapport examine les tendances en matière de construction résidentielle dans les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada.

La construction d'appartements - destinés à la location ou en copropriété - a atteint des niveaux records à Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa. À l'inverse, à Montréal, elle a touché son niveau le plus bas en 8 ans.

Parmi les mises en chantier d'appartements, la proportion de logements destinés à la location a augmenté en 2023 par rapport aux moyennes historiques. Cette augmentation traduit une demande sans précédent sur le marché locatif. Le nombre record de mises en chantier d'appartements en copropriété s'explique par la robustesse des ventes sur plan et les taux d'emprunt favorables obtenus avant 2023.

Le ROL examine également les défis liés à l'offre, notamment les suivants : les coûts de construction et de financement élevés, la complexité d'aménager de grands ensembles de logements et les pénuries de main-d'oeuvre. Les délais de construction de tous les types de logements ont été supérieurs aux moyennes historiques en 2023, ce qui reflète certaines de ces difficultés.

Mises en chantier selon le type de logement en 2023 et variation en pourcentage par rapport à 2022, certaines RMR



Maisons individuelles Jumelés Maisons en rangée Appartements Tous les logements

Nombre Variation en %

de 2022 à 2023 Nombre Variation en %

de 2022 à 2023 Nombre Variation en %

de 2022 à 2023 Nombre Variation en %

de 2022 à 2023 Nombre Variation en %

de 2022 à 2023 Vancouver 2,832 -16.5 % 914 -11.9 % 1,922 -15.1 % 27,576 43.0 % 33,244 27.9 % Calgary 5,875 2.1 % 1,674 7.3 % 2,996 33.5 % 9,034 16.6 % 19,579 13.1 % Edmonton 5,032 -18.5 % 948 -0.8 % 2,069 18.4 % 5,135 -10.1 % 13,184 -9.6 % Toronto 4,721 -25.4 % 328 -36.2 % 4,860 -14.0 % 37,519 15.0 % 47,428 5.1 % Ottawa 1,535 -44.9 % 186 -33.6 % 1,678 -37.6 % 5,846 2.1 % 9,245 -19.5 % Montréal 1,021 -44.3 % 208 -59.5 % 342 -58.6 % 13,664 -34.9 % 15,235 -36.9 % Toutes ces RMR 21,016 -20.0 % 4,258 -12.4 % 13,867 -10.1 % 98,774 7.3 % 137,915 -0.5 %

« Il y a eu un grand nombre de mises en chantier d'habitations en 2023, surtout dans le segment locatif. Il s'agit là d'un bon progrès, mais cela est insuffisant pour améliorer l'abordabilité. La question est maintenant de savoir si la construction d'appartements se maintiendra à ces niveaux élevés en 2024. De toute évidence, la demande de logements est forte, surtout sur le marché locatif. Cependant, les coûts de financement pourraient devenir trop élevés pour que les constructeurs d'habitations commencent à bâtir de grands immeubles de logements collectifs au même rythme qu'en 2023. »

- Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint, SCHL

