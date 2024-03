Fonds régions et ruralité - Plus de 1,1 M$ pour la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent





BLANC-SABLON, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 132 746 $ avec la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent pour mieux positionner les secteurs maritime et touristique.

Ainsi, des initiatives seront appuyées financièrement pour structurer l'offre touristique. Celles-ci viseront notamment la création de produits de haute qualité et la bonification des produits existants afin d'améliorer l'expérience des visiteuses et visiteurs. De l'accompagnement sera offert aux acteurs des industries touristique et maritime pour qu'ils fassent des choix innovants. De plus, la création de liens entre ces promoteurs sera favorisée pour contribuer à l'essor d'une offre attrayante relative au secteur maritime. Par ailleurs, une marque régionale et une stratégie marketing seront développées afin de promouvoir le territoire.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 943 955 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent totalise, quant à elle, 188 791 $.

« Le FRR est un levier financier qui permet aux personnes élues de stimuler la vitalité de leur territoire. Grâce à la somme investie, la MRC renforcera les secteurs maritime et touristique et les positionnera avantageusement. Les retombées socioéconomiques qui seront générées auront des effets positifs pour toute la communauté et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La pêche est la principale activité économique de cette MRC à la réalité unique, où les municipalités sont entourées par le golfe du Saint-Laurent. En positionnant davantage les industries touristique et maritime, plus de visiteuses et visiteurs la choisiront comme destination; ainsi, ils pourront la découvrir et y vivre des expériences inoubliables. Je suis très heureuse d'annoncer ce soutien de plus de 940 000 $ de notre gouvernement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« La MRC du Golfe-du-Saint-Laurent cherche à se tailler une place dans l'industrie touristique régionale. C'est pourquoi nous comptons sur le renforcement de ce secteur d'activité et sur notre industrie première, la pêche, pour nous démarquer. Quoi de mieux que de miser sur nos forces? »

Gladys Driscoll Martin, préfète de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

27 mars 2024 à 09:16

