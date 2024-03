GeekVape remporte le championnat dans la catégorie GT3 dans le cadre de sa collaboration avec Absolute Racing





Le succès de GeekVape repose avant tout sur son approche pionnière en matière de fabrication intelligente, une philosophie qui a récemment été illustrée par sa collaboration dynamique avec Absolute Racing. Ce partenariat a abouti à une victoire dans la catégorie GT3 aux 12 heures de Sepang, un exploit impressionnant dans ce circuit de course de l'Asie du Sud-Est. La voiture portait la livrée emblématique de GeekVape.

Le triomphe qui a suivi le partenariat avec Absolute Racing aux 12 heures de Sepang, prestigieuse course d'endurance organisée en Malaisie depuis 2000, a été plus qu'une simple victoire sur la piste ; c'est un témoignage de la prévoyance stratégique dont sait faire preuve GeekVape et de son dévouement envers l'excellence. La course, connue pour ses conditions difficiles et pour être très disputée, a également souligné l'engagement de Porsche, qui a fait ses débuts dans la course asiatique avec la Porsche Cayman GT4 Clubsport, tandis que la marque GeekVape était fièrement affichée sur la 911 GT3 R d'Absolute Racing. Cette visibilité démontre à quel point l'entreprise est estimée au sein de l'industrie.

Allen Yang, PDG de GeekVape, a parfaitement résumé l'essence de cette collaboration : « Notre partenariat avec l'équipe Absolute Racing de Porsche est une célébration des prouesses d'innovation du "Made in China" et de notre engagement envers l'excellence et le développement durable dans le monde entier. » Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à redéfinir les perceptions mondiales de l'industrie manufacturière chinoise par le biais de collaborations à fort impact allant au-delà des méthodes publicitaires traditionnelles.

L'accent mis sur la livrée GeekVape de la Porsche 911 GT3 R, promouvant à la fois l'entreprise et sa marque GEEKBAR, symbolise un effort d'expansion stratégique visant à faire connaître les approches innovantes du marché qu'adopte GeekVape sur la scène mondiale. GeekVape n'en est pas à sa première incursion dans les partenariats sportifs de haut niveau ; en effet, l'entreprise s'est déjà associée avec des équipes sportives de premier plan, notamment avec l'Aston Martin Aramco F1 Team, ainsi qu'avec le Paris Saint-Germain Football Club, dans le cadre d'une collaboration sans précédent, preuves de l'aptitude de l'entreprise à exploiter les propriétés intellectuelles sportives pour améliorer la visibilité de sa marque et stimuler la croissance.

Toutes ces initiatives ont considérablement renforcé la reconnaissance de la marque GeekVape, qui bénéficie du statut de « marque de matériel électronique la plus populaire de France » selon EcigIntelligence, et dont le site web est le mieux classé de toute l'industrie des cigarettes électroniques. Ces réalisations sont le reflet d'un retournement stratégique, par lequel l'entreprise a choisi de dépasser la guerre des prix pour renforcer la valeur de sa marque et la perception du consommateur grâce à une fabrication intelligente et à un engagement sur le marché.

Si GeekVape se distingue sur le marché, ce n'est pas uniquement en raison de partenariats externes et de stratégies de marketing, mais aussi parce que la marque est fondamentalement ancrée dans son engagement en faveur de la fabrication intelligente. La combinaison sophistiquée d'informatisation, d'intelligentisation et de pratiques de production allégées utilisée par GeekVape vise à apporter des solutions de production durables et à faible émission de carbone à l'échelle mondiale. Le dévouement de GeekVape envers cette approche est manifeste dans l'investissement de ses dirigeants envers les principes de fabrication sans gaspillage et dans la publication de « Small Step », un guide de l'excellence en matière de fabrication intelligente.

Ce n'est pas d'hier que date la focalisation de GeekVape sur la fabrication intelligente. Par le passé, le PDG de GeekVape a réalisé des avancées significatives en matière de pratiques allégées dans l'industrie de la cigarette électronique, qui ont abouti à la publication d'un nouvel ouvrage, « Small Steps », destiné à servir de référence aux entreprises. Alors que certaines entreprises se concentrent sur la « fabrication pour l'exportation », GeekVape se positionne en faveur de la « fabrication intelligente pour l'exportation ».

Fondée en 2015, GeekVape est une entreprise technologique innovante dont le siège social est basé à Shenzhen, en Chine. La mission de GeekVape est de créer une expérience utilisateur fiable au sein de l'industrie des cigarettes électroniques avec des produits innovants. Nous écoutons toujours les différentes voix, afin de contribuer de manière positive à notre société et d'apporter au public une expérience du vapotage plus saine.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 07:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :