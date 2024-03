/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 27 mars 2024/

9 h 30

Le premier ministre fera une annonce concernant le logement en prévision

du dépôt du budget fédéral de 2024. Il sera accompagné de la vice-

première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et du

président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la

Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement

économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan. Un point de presse

suivra.