Une forte reprise dans le secteur résidentiel fait progresser l'emploi en construction en Saskatchewan





OTTAWA, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comme c'est le cas dans de nombreuses provinces, le secteur de la construction de la Saskatchewan a affiché une croissance modeste en 2023. Les niveaux d'investissement dans le secteur non résidentiel ont augmenté de manière significative en raison d'une forte activité dans les secteurs des transports, de la fabrication, des ressources et des projets d'infrastructure publique. L'investissement dans le secteur résidentiel a quant à lui ralenti en raison de la hausse des taux d'intérêt.



Dans son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2024-2033 pour la Saskatchewan, publié aujourd'hui, ConstruForce Canada prévoit des trajectoires divergentes à court terme pour les secteurs de la construction résidentielle et non résidentielle de la province.

Après un nouveau ralentissement en 2024, l'activité de construction résidentielle devrait croître fortement entre 2025 et 2028, et rester élevée jusqu'en 2033. Cela se produira à mesure que les taux prêteurs diminueront et que la population augmentera. L'activité dans le segment des rénovations résidentielles devrait connaître une croissance continue après 2024.

L'activité dans le segment non résidentiel, quant à elle, devrait atteindre un pic en 2024, les niveaux élevés d'investissement en matière de construction d'ouvrages de génie civil complétant la robuste activité de construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels. L'activité reste largement inchangée entre 2026 et 2031, avant de ralentir au cours des dernières années de la période de prévision.

En raison de ces facteurs, l'emploi dans le secteur de la construction devrait augmenter légèrement au cours de la période de prévision. D'ici 2033, l'emploi dans le secteur résidentiel devrait augmenter de 18 % par rapport aux niveaux de 2023, les gains les plus importants étant enregistrés dans le segment des logements neufs. L'emploi dans le secteur non résidentiel devrait augmenter de moins de 1 %, la hausse de l'emploi dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels et l'entretien compensant la perte dans la construction d'ouvrages de génie civil.

« L'immigration a atteint un pic en Saskatchewan en 2023 et devrait rester bien supérieure aux niveaux historiques au moins jusqu'en 2025. Cette augmentation a contribué à créer une forte demande de nouveaux logements dans la province et constituera un moteur de croissance dans le secteur résidentiel au milieu de notre période de prévision, estime Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Les perspectives pour le secteur non résidentiel, quant à elles, sont plus étroitement liées à certains projets majeurs, notamment la mine de potasse de Jansen, ainsi qu'à la croissance des projets de construction de bâtiments institutionnels et gouvernementaux. »

Une telle croissance pourrait fragiliser des marchés du travail déjà en difficulté. Les marchés du travail étaient tendus pour de nombreux métiers et professions du secteur non résidentiel de la Saskatchewan au début de la période de prévision, et de fortes contractions sont prévues dans le secteur résidentiel entre 2025 et 2027. S'ajoute à ces défis un taux de chômage annuel moyen de seulement 6,1 % en 2023, soit l'un des taux les plus bas observés dans la province depuis près de 10 ans.

« ConstruForce s'attend à ce que pas moins de 9 500 travailleurs, soit 23 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province, prennent leur retraite au cours de la période de prévision allant jusqu'à 2033. Parallèlement, la croissance de la demande nécessitera l'ajout de 4 000 travailleurs, ce qui portera le besoin total de recrutement à 13 500 travailleurs. Ainsi, le développement de la main-d'oeuvre restera au centre des préoccupations des entrepreneurs du secteur », affirme Warren Douglas de la Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.

L'analyse de ConstruForce est fondée sur la demande actuelle et ne tient pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d'abordabilité des logements ni de l'augmentation prévue de la demande de modernisation des immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l'électrification de l'économie. Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

Compte tenu de la démographie relativement jeune de la province, la plupart des besoins d'embauche du secteur pourraient être satisfaits par l'injection d'environ 10 100 nouveaux arrivants de moins de 30 ans issus de la population locale. Cet ajout laisserait un manque à combler d'environ 3 400 travailleurs qu'il faudra recruter en dehors de la main-d'oeuvre locale du secteur de la construction.

« Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent souvent participer à un programme provincial d'apprentissage, affirme Dennis Perrin, directeur de la CLAC pour la région des Prairies. Il est évident qu'il faudra en faire encore plus pour faire la promotion des carrières en construction afin d'augmenter le recrutement dans le secteur et de permettre à celui-ci de répondre à la demande future prévue. »



En 2023, le secteur de la construction de la Saskatchewan comptait environ 5 290 femmes. Il s'agit d'une diminution de 740 comparativement à un total de 6 030 enregistré en 2022. Parmi elles, 31 % travaillaient directement sur les chantiers. Au total, en 2023, les femmes représentaient 4 % des 38 700 personnes de métier employées au sein du secteur.

La population autochtone est un autre groupe qui présente des occasions de recrutement pour le secteur de la construction de la Saskatchewan. La province a réussi à augmenter la part des Autochtones dans la main-d'oeuvre du secteur de la construction. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient environ 14 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province, soit une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à la part observée en 2016. Cette part est également nettement plus élevée que celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active, qui se situe à 11,5 %. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il pourrait être envisagé d'accroître le recrutement des Autochtones dans le secteur de la construction de la province.

Le secteur de la construction pourrait également faire appel à de nouveaux arrivants au cours de la prochaine décennie afin de répondre aux besoins en main-d'oeuvre anticipés. Sur la base des tendances actuelles, la Saskatchewan devrait connaître des niveaux élevés d'immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d'oeuvre du secteur. En 2022, les nouveaux arrivants représentaient environ 9 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province. Ce pourcentage est inférieur à la proportion des nouveaux arrivants dans l'ensemble de la main-d'oeuvre de la province, qui s'élève à 16 %.

« L'augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens sera importante pour que le secteur de la construction de la Saskatchewan continue d'être en mesure de répondre à ses besoins en matière de main-d'oeuvre à l'avenir, affirme Paul de Jong, président de la Progressive Contractors Association of Canada. La diversité de la main-d'oeuvre sera d'autant plus importante considérant que le bassin de jeunes travailleurs disponibles diminuera et que la concurrence entre les secteurs d'activité pour recruter ces travailleurs s'intensifiera. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est crucial pour s'assurer que le secteur dispose des ressources qualifiées nécessaires pour répondre en temps opportun aux besoins de l'économie canadienne dans les années à venir. »

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à [email protected] ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle.

Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada (PCA)

403 620-3781

Warren Douglas

Directeur général

Construction Labour Relations Association of Saskatchewan Inc.

306 352-7909

Dennis Perrin

Directeur, région des Prairies

CLAC

587 785-1836

27 mars 2024 à 07:00

