CannMart de Lifeist offre ses produits Roilty au Québec

TORONTO, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Lifeist Wellness Inc. ("Lifeist" ou la "société") (TSXV: LFST) (FRANKFURT: M5B) (OTCMKTS: LFSWF), une entreprise de santé technologique qui utilise les progrès de la science et de la technologie pour concevoir des projets novateurs, est heureuse d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, CannMart Inc. ("CannMart"), propose désormais les produits de sa marque de concentré de cannabis, Roilty, sur l'un des plus grands marchés provinciaux de vente de cannabis au Canada, le Québec, via la SQDC (Société québécoise du cannabis).

"Le Québec est un marché très important pour CannMart. Grâce au succès des produits de notre marque Rilaxe, nous savions qu'il y avait une opportunité d'exploiter nos installations de laboratoire pour créer et proposer à la SQDC de nouveaux produits riche en terpènes et à faible teneur en THC." a déclaré Daniel Stern, PDG de CannMart. "À travers notre marque Roilty, nous avons la possibilité d'offrir à la SQDC, des produits spécialement élaborés tels que la résine Dame des Baies et Roi Lou. Roilty offre non seulement des produits de qualité supérieure, mais la marque a également été récompensée lors de la remise des prix AdCann pour sa campagne d'impact social annuelle. La campagne a trouvé écho chez les détaillants et les consommateurs en insistant sur le rôle de l'éducation à travers la vente de nos produits. Cette reconnaissance souligne l'engagement de CannMart à avoir un impact social positif tout en proposant des produits exceptionnels."

La campagne, menée pendant le mois de la fierté gay en juin, a consisté en une formation complète sur l'inclusivité LGBTQ+ pour les détaillants clés de CannMart. L'initiative comportait une campagne de marketing intégrée à travers plusieurs canaux de communication, en résonance avec les détaillants et les consommateurs. Le programme a mis l'accent sur le rôle précieux des opportunités d'éducation pour le personnel de vente, notamment compte tenu de l'engagement élevé de la communauté envers la consommation de cannabis. Cette récompense souligne l'engagement de CannMart à avoir un impact social positif tout en proposant des produits exceptionnels.

CannMart a élaboré de nouveaux SKU de concentré Roilty pour les introduire à la SQDC et s'engage à élargir sa gamme de produits à travers le Québec et le Canada afin d'augmenter l'offre au courant de la prochaine année.

À propos de Lifeist Wellness Inc.

Au premier plan de la révolution post-pandémie du bien-être, Lifeist exploite les avancées de la science et de la technologie pour construire des sociétés révolutionnaires qui transforment la santé humaine. Les unités commerciales du portefeuille d'activités comprennent :

CannMart, une entreprise de distribution au détail B2B facilitant la vente de cannabis récréatif aux commissions de contrôle du gouvernement provincial canadien, ainsi que CannMart Labs, des installations qui permettent l'extraction aux hydrocarbures BHO afin de créer des produits de cannabis à marges élevées.

Australian Vapes, l'un des plus grands détaillants en ligne de vaporisateurs et d'accessoires de l'Australie.

Mikra, une entreprise de biotechnologie et de bien-être du consommateur développant et vendant des thérapies innovantes pour la santé cellulaire. Des informations sur Lifeist et ses activités peuvent être consultées via les liens ci-dessous :

Contacts

Meni Morim, Lifeist Wellness Inc., PDG

Tél : 647-362-0390

Email : [email protected]

Information prospective

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Toutes les déclarations contenues ici qui ne sont pas de nature historique contiennent des informations prospectives.

Les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots ou des phrases tels que «peut», «attendre», «probablement», «doit», «va», «plan», «anticiper», «intentionné», «potentiel», «possible», «estimer», «croire» ou le négatif de ces termes, ou d'autres mots, expressions et variations grammaticales similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions «peuvent» ou «vaudront» se produire.

Les informations prospectives qui y sont contenues, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives aux attentes relatives à la croissance générale de Roilty dans d'autres provinces, sont faites à la date de ce communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que la direction estime raisonnables au moment où ces déclarations ont été faites, notamment, sans limitation, les attentes selon lesquelles l'offre accrue de produits en Ontario sera approuvée par l'OCS et disponible comme prévu. Bien que nous considérions que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations actuellement disponibles à la direction, il n'existe aucune garantie que de telles attentes s'avèrent exactes. Par sa nature, les informations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes inhérents qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses ne soient peut-être pas correctes et que les objectifs, objectifs stratégiques et priorités ne seront pas atteints. Une variété de facteurs, y compris les risques connus et inconnus, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : l'incapacité de développer et de mettre en vente les SKU comme prévu et en temps voulu, ainsi que les risques liés à la capacité de la Société d'exécuter sa stratégie d'affaires et les avantages réalisables qui en découlent. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent également être trouvés dans le MD&A actuel de la Société déposé sous le profil SEDAR de la Compagnie à www.sedar.com. Les lecteurs sont priés de ne pas s'appuyer indûment sur des informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi en vigueur l'exige. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette déclaration de précaution.

