Ekran System présente un webinaire exclusif: bonnes pratiques de gestion des menaces internes pour la conformité NIS2

Du 13 au 15 mars, la 24ème China Retail Expo s'est tenue au Centre national de congrès et d'expositions de Shanghai. Sous le thème de la « Numérisation écologique et de la GenAI pour un commerce de détail durable », Hanshow a lancé sa stratégie...

CATL, chef de file mondial des nouvelles technologies énergétiques, a réclamé aujourd'hui une plus grande ouverture de l'innovation entre les entreprises et les pays afin de relever le défi des changements climatiques. Prenant la parole au One Earth...